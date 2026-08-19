استمرار فعاليات دبلومة الرخصة A باتحاد الكرة

تواصلت اليوم، الأربعاء، فعاليات دبلومة التدريب للحصول على الرخصة A، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر، والتي ينظمها اتحاد الكرة للمرة العاشرة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF".

وتأتي الدورة في إطار خطة التطوير، التي يشرف عليها شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة التطوير والتدريب بالاتحاد.

وتهدف الدورة للاستفادة من خبرات المديرين الفنيين، أصحاب التجارب المميزة، حيث حاضر اليوم بالدورة حلمي طولان، المدير الفني السابق للعديد من المنتخبات المصرية في الفئات المختلفة، والعديد من الأندية، والذي تحدث عن إستراتيجية إعداد الفريق، سواءً قبل انطلاق الموسم، أو للتحضير للمباريات.

ويشارك في الدبلومة 25 مدربًا من مدربي الدوري المصري الممتاز، ودوري المحترفين، وتستمر لمدة ستة أشهر بإجمالي 280 ساعة، يتم تقسيمها لأربع دورات، تمتد كل منها لستة أيام، خلال شهر ونصف الشهر.