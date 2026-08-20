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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تحرك من اتحاد الكرة ضد العقوبات المنتظرة من الفيفا ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

حسام حسن
حسام حسن
عمرو مصطفى

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بيانا رسمياً عن الخطابات التي وصلت من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة الماضية واحتمالية صدور عقوبات ضد كلا من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وإبراهيم حسن ولاعب الفراعنة مصطفى زيكو.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي له:"يتابع الاتحاد المصري لكرة القدم الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بحق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو، على خلفية تصريحاتهم عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

ويؤكد الاتحاد احترامه للوائح FIFA وإجراءاته، وسيتم تقديم الردود والمذكرات القانونية اللازمة، خلال المواعيد المحددة، مع تأكيد دعم ومساندة المعنيين بالإجراءات والدفاع عن حقوق الكرة المصرية، عبر القنوات الرسمية.

كما يشدد الاتحاد على احترامه لمبادئ اللعب النظيف والجهات المنظمة، مع احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصة بفيفا.

لهذا السبب.. شوبير: الفيفا يتحرك ضد حسام وإبراهيم وزيكو.. ومصطفى شوبير في الصورة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وصول خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن عدد من أفراد بعثة منتخب مصر، على خلفية تصريحات ومواقف شهدتها منافسات كأس العالم 2026.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الفيفا أرسل أمس 3 خطابات، مشيرًا إلى أن هناك خطابًا رابعًا قد يكون في الطريق أو وصل بالفعل، لكنه لم يتأكد منه بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح شوبير أن الخطابات جاءت ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بالإضافة إلى مصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، بينما ترددت معلومات عن وجود خطاب آخر ضد مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب.

وأضاف: «الفيفا بعت امبارح متأخر 3 جوابات، ويقال إنه فيه خطاب رابع في الطريق أو وصل، ده أنا ما تأكدتش منه لسه، ضد كابتن حسام حسن، وضد كابتن إبراهيم حسن، وضد مصطفى زيكو، ويقال إنه ضد كمان مصطفى شوبير».

حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر الفيفا مصطفى زيكو

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