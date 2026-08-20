انطلاق دورة إعداد المحاضرين للحكام بمشاركة 60 دارسًا

انطلقت اليوم فعاليات دورة إعداد المحاضرين في مجال التحكيم، بمشاركة 60 دارسًا من مختلف مناطق الجمهورية، في إطار خطة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم للاستفادة من خبرات الحكام السابقين والحاليين، وإعداد جيل جديد من المحاضرين، خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين للعمل كمحاضرين في المناطق المختلفة، بما يسهم في دعم منظومة التحكيم وتطوير مستوى الحكام، إلى جانب الاستفادة من خبرات العناصر التي سبق لها العمل في مجال التحكيم، وكذلك الحكام العاملون حاليًا، وإعدادهم للقيام بدورهم في نقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال الجديدة.

محاضرات حول التعديلات الجديدة

وبدأت فعاليات الدورة بمحاضرات حول التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، قبل خضوع المشاركين لاختبارات الفيديو تيست (Video Test)، لقياس مدى استيعابهم للحالات التحكيمية المختلفة وقدرتهم على التعامل معها وفقًا لأحدث التعديلات.

المحاضرات التثقيفية

كما تتضمن الدورة عددًا من المحاضرات التثقيفية في مواد قانون كرة القدم، من بينها لمسة اليد، وركلة الجزاء، والتعاون بين الحكم والحكام المساعدين، وتنمية الاستفادة من فريق العمل، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير أداء المحاضرين والحكام.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة حتى 23 أغسطس الحالي، على أن تمثل مخرجاتها خطوة جديدة نحو توفير قاعدة من المحاضرين، المؤهلين للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة في مختلف المناطق، بما يخدم خطط تطوير منظومة التحكيم المصري.