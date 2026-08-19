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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثورة جديدة في الدوري الإنجليزي ..هل تصبح صافرة الحكم بلا أسرار؟

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
محمود أحمد

في خطوة جديدة تعكس توجه الدوري الإنجليزي الممتاز نحو مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية أعلنت رابطة البريميرليج توسيع نطاق استخدام تقنية «RefCam» خلال الموسم الجديد لتتجاوز مجرد نقل الأحداث من زاوية نظر الحكم وتصل إلى تسجيل وبث أجزاء من المحادثات التي تدور بين الحكام واللاعبين أثناء المباريات.

وتأتي الخطوة في إطار محاولات رابطة الدوري الإنجليزي لتقريب الجماهير من كواليس القرارات التحكيمية خصوصًا في الحالات التي تثير جدلًا واسعًا من خلال إتاحة فرصة أكبر لفهم الطريقة التي يفكر بها الحكام والأسباب التي تقف وراء القرارات التي يتخذونها داخل الملعب.

ماذا تقدم تقنية  RefCam؟

كانت رابطة الدوري الإنجليزي قد بدأت تجربة تقنية RefCam خلال الموسم الماضي وهي عبارة عن كاميرا صغيرة يتم تثبيتها بالقرب من أذن الحكم وتمنح المشاهدين زاوية تصوير قريبة للغاية من منظور الحكم أثناء إدارة المباراة.

ومع الموسم الجديد تتطور التجربة بإضافة الصوت إلى الصورة بحيث تتضمن التسجيلات محادثات الحكم مع اللاعبين في بعض الحالات التي يتم اختيارها بعناية.

ومن المقرر أن تصل التجربة إلى مباراتين أسبوعيًا على أن يتم عرض التسجيلات بعد وقت قصير من وقوع الحالات المختارة وليس بصورة مباشرة أثناء سير المباراة.

وتحدد الحالات التي سيتم بثها بالتنسيق بين رابطة الدوري الإنجليزي وشركات البث وPro Ref الجهة المعنية بالتحكيم في المسابقة.

لماذا لن تُبث المحادثات مباشرة؟

ورغم الطابع غير المسبوق للتجربة لن يتمكن المشاهدون من الاستماع إلى محادثات الحكام واللاعبين بشكل مباشر أثناء المباراة.

وستُعرض التسجيلات بعد وقوع الحالات بفترة قصيرة وفق آلية تتيح اختيار المواقف التي تحمل قيمة تفسيرية للجماهير خصوصًا القرارات التي تثير تساؤلات أو جدلًا واسعًا.

وترى رابطة الدوري الإنجليزي أن هذه الخطوة ستمنح المشجعين فرصة أفضل لفهم عملية اتخاذ القرار بدلًا من الاكتفاء بمشاهدة القرار النهائي دون معرفة تفاصيل الحوار الذي سبقه.

وأكدت الرابطة أن الهدف من توسيع استخدام التقنية هو منح الجماهير رؤية أعمق حول كيفية اتخاذ القرارات والأسباب التي تقف وراءها.

VAR خارج التجربة في الوقت الحالي

لكن مشروع الشفافية الجديد لن يشمل جميع الاتصالات التحكيمية إذ لن يتم في الوقت الحالي بث المحادثات الصوتية بين حكام تقنية الفيديو VAR وحكم الساحة.

ويرجع ذلك إلى القيود واللوائح التي يفرضها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB على نشر هذه الاتصالات.

ومع ذلك لا تغلق رابطة الدوري الإنجليزي الباب أمام تطوير التجربة مستقبلًا مؤكدة استمرار العمل من أجل الوصول إلى إمكانية بث اتصالات حكام تقنية الفيديو بصورة مباشرة في مرحلة لاحقة.

ويمثل هذا الملف تحديدًا أحد أكثر الجوانب حساسية في منظومة التحكيم الحديثة بسبب ارتباط قرارات VAR بالعديد من الحالات الحاسمة مثل ركلات الجزاء والأهداف الملغاة وحالات الطرد والتسلل.

الحكام يشرحون قراراتهم للجماهير

ولا تقتصر خطة البريميرليج على تسجيل محادثات الحكام داخل الملعب إذ تتضمن أيضًا تعزيز حضور الحكام في شرح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وبالتعاون مع Pro Ref ستعمل الرابطة على تقديم تفسيرات لعدد من القرارات المهمة بما في ذلك القرارات التي اتخذها حكام تقنية الفيديو بهدف توضيح الأسباب التي دفعت طاقم التحكيم إلى اتخاذ موقف معين.

وفي بعض الحالات المختارة سيتم نشر تصريحات الحكام عبر حساب Premier League Match Centre على منصة «إكس» بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسميين لرابطة الدوري الإنجليزي.

ولن تتوقف عملية التواصل مع الجماهير عند المنصات الرقمية إذ ستُعرض بعض هذه التفسيرات أيضًا على الشاشات العملاقة داخل الملاعب.

لجنة مستقلة لمراجعة القرارات التحكيمية

وفي خطوة أخرى لتعزيز الشفافية تستعد رابطة الدوري الإنجليزي لتفعيل دور لجنة الحالات التحكيمية المهمة التي تأسست للمرة الأولى خلال موسم 2022-2023 مع بدء نشر تقييماتها بصورة أسبوعية.

وتضم اللجنة خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة لاعبين أو مدربين سابقين إلى جانب ممثل عن Pro Ref وممثل عن رابطة الدوري الإنجليزي.

وتتولى اللجنة مراجعة مجموعة من أهم القرارات التحكيمية التي تشهدها مباريات المسابقة وعلى رأسها البطاقات الحمراء وركلات الجزاء وحالات التسلل والأهداف التي يتم إلغاؤها.

ولا يقتصر دورها على تحديد ما إذا كان القرار صحيحًا أو خاطئًا وإنما يمتد أيضًا إلى تقييم أداء الحكام في الحالات التي تخضع للمراجعة.

ومن المقرر نشر نتائج وتقييمات اللجنة بصورة أسبوعية عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي بما يسمح للجماهير ووسائل الإعلام بمتابعة تقييم مستقل للقرارات المثيرة للجدل.

هاورد ويب يواصل كشف كواليس التحكيم

وبالتوازي مع الإجراءات الجديدة يستمر هاورد ويب رئيس إدارة التحكيم في الدوري الإنجليزي في تقديم برنامج «Match Officials Mic’d Up» الذي يتناول أبرز القرارات التحكيمية التي تشهدها المسابقة.

ويُعرض البرنامج عبر شبكتي Sky Sports وTNT Sports ويعتمد على تسجيلات صوتية موسعة للمحادثات التي تجري بين الحكام داخل الملعب وكذلك الاتصالات المرتبطة بحكام تقنية الفيديو.

ويهدف البرنامج إلى منح الجماهير تفسيرًا أكثر تفصيلًا للقرارات التي قد تبدو مثيرة للجدل عند مشاهدتها من خارج الملعب من خلال الكشف عن الحوار الذي دار بين الحكام واللاعبين أو بين حكم الساحة وطاقم تقنية الفيديو.

الدوري الإنجليزي البريميرليج رابطة البريميرليج تقنية «RefCam» رابطة الدوري الإنجليزي

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