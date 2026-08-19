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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 معلومات عن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
عبدالله هشام

يستضيف ملعب الكامب نو المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني والنادي الأهلي في النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وتقام مباراة برشلونة والنادي الاهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كريم فؤاد.

الوسط: علي محمود - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: منصف بقرار - أشرف بن شرقي - سفيان بن جديدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

وتنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر شبكة قنوات أون سبورت، بعدما نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلن نادي برشلونة عن بث فعاليات حفل تقديم الفريق والمباراة عبر منصة «برشلونة بلاي»، إلى جانب قناة النادي «بريميوم» على موقع «يوتيوب».

وتأتي هذه الحقوق إلى جانب البث التلفزيوني للمباراة عبر قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المواجهة المرتقبة.

تشكيل فريق برشلونة المتوقع لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي.

الوسط: مارك بيرنال - إسبارت.

الوسط الهجومي: أنتوني جوردون - داني أولمو - لامين يامال.

الهجوم: رافينها.


تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة أون سبورت، من خلال التردد التالي:

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الكامب نو برشلونة الإسباني الأهلي برشلونة كأس خوان جامبر

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