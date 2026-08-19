الأهلي يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر..موعد وتفاصيل المباراة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مواجهة ودية مهمة، مساء اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفًا على نظيره برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، والتي تُقام على ملعب «سبوتيفاي كامب نو في تمام الساعة التاسعة مساء.

تأتي المباراة في إطار تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

ويدخل الأهلي المباراة بطموحات عالية للظهور بمستوى جيد يطمئن جماهيره، حيث حرص الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين خلال التدريبات الأخيرة، والتركيز على التنظيم الدفاعي واستغلال المساحات والسعي للظهور بشكل قوي خلال اللقاء، فيما يسعى فريق برشلونة للاستفادة من اللقاء عبر تقديم كافة عناصره الأساسية والصفقات الجديدة لجماهيره على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، واختبار جاهزية الفريق التكتيكية قبل انطلاق ضربة بداية المنافسات الرسمي.