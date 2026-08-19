"نابولي" يتحرك نحو ثنائي الدوري الإنجليزي لتعويض رحيل لوكاكو

يواصل نادي نابولي تحركاته لتدعيم خطه الهجومي قبل غلق سوق الانتقالات، في ظل حاجة الفريق لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي بات خارج حسابات النادي الإيطالي.

وكشف خبير الانتقالات الإيطالي جياني دي مارزيو، أن إدارة نابولي وضعت الثنائي جوشوا زيركزي، مهاجم مانشستر يونايتد، ونيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي، ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الأمامي.

وبحسب دي مارزيو، فقد أجرى نابولي اتصالات أولية مع الناديين الإنجليزيين للاستفسار عن إمكانية رحيل اللاعبين، إلى جانب متابعة موقف البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال، باعتباره أحد الأسماء الموجودة على قائمة المرشحين.

ولا يرغب نابولي في الدخول حاليًا في مفاوضات متقدمة بشأن أي من هذه الأسماء، إذ يفضل النادي حسم ملف أحد لاعبيه أولًا، تمهيدًا لإفساح المجال أمام صفقة هجومية جديدة.

ويأتي الهولندي نوا لانج في مقدمة اللاعبين المرشحين لمغادرة صفوف نابولي، بعدما جدد أتالانتا اهتمامه بالحصول على خدماته، مع إمكانية إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

وفي حال رحيل نوا لانج، قد ينتقل نابولي إلى مرحلة أكثر جدية من التحرك، سواء تجاه زيركزي أو جاكسون، خاصة مع رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بعنصر هجومي جديد قبل انطلاق المنافسات بقوة.

وكان نابولي قد كثف تعاقداته مع أندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، ضمن خطته لإعادة بناء الفريق وتجهيزه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.