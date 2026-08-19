إعلامي مجلس الوزراء: منطقة القنطرة غرب الصناعية.. نموذج للنجاح في جذب الاستثمارات خلال عامين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات منطقة القنطرة غرب الصناعية، وما شهدته من تطور خلال عامين، لتحقق نجاحا في جذب الاستثمارات وتتحول من أراض كانت مغمورة بالمياه إلى منطقة صناعية واعدة.

وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تعد إحدى المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير المناطق الصناعية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، من خلال توفير بنية أساسية متكاملة وتهيئة بيئة مواتية لإقامة المشروعات وتوسعاتها، بما يسهم في توطين مختلف الأنشطة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن المنطقة تضم 54 مشروعا من 9 جنسيات مختلفة، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 1.54 مليار دولار، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 3.6 مليون م2، وتوفر مشروعاتها نحو 68.9 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح الإنفوجراف أن الأنشطة الصناعية بالمنطقة تتنوع لتشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تتصدر قائمة الأنشطة بواقع 43 مشروعا، إلى جانب التعبئة والتغليف، وحقائب السفر، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، ومعدات ومستلزمات تربية الدواجن.