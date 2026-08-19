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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حج الجمعيات الأهلية 2027.. شروط جديدة وموقف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

الحج
الحج
البهى عمرو

بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج استقبال طلبات التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2027، وسط تحديد مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعملية التقديم، مع إتاحة التقدم لأفراد الأسرة في طلب واحد، إلى جانب وضع إجراءات خاصة لكبار السن والفئات التي قد تواجه مخاطر صحية خلال أداء المناسك.

فتح باب التقديم حتى 31 أغسطس

 

أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ من أمس الثلاثاء ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

الحج

وأوضح أن أفراد الأسرة يمكنهم التقديم معًا من خلال طلب واحد، بما يتيح لهم التقدم ضمن استمارة موحدة، وهو ما يسهل إجراءات التقديم على الأسر الراغبة في أداء مناسك الحج.

التقديم من أي محافظة

 

وقال عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المتقدم لحج الجمعيات الأهلية ليس ملزمًا بتقديم الطلب من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

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وأشار إلى أنه يمكن للمتقدم تقديم طلبه من أي محافظة، دون التقيد بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

شروط أساسية للتقديم في حج الجمعيات 2027

 

وشدد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج على ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية في المتقدم، وفي مقدمتها أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم الحج.

شرط مهم لمن تجاوزوا 75 عامًا

 

وأوضح عبد الموجود أن المتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا يتعين عليهم وجود مرافق معهم.

ويأتي هذا الشرط في إطار الإجراءات المنظمة لموسم الحج، ومراعاة احتياجات كبار السن وضمان وجود من يساعدهم خلال أداء المناسك.

فئات ممنوعة من أداء الحج لأسباب صحية

 

ولفت إلى وجود بعض الفئات التي لا يُسمح لها بأداء مناسك الحج، نظرًا للمخاطر الصحية التي قد تواجهها خلال أداء المناسك.

وتشمل هذه الفئات أصحاب السمنة المفرطة، والحالات المتأخرة من مرضى السرطان، ومرضى الفشل الكلوي الذين تستلزم حالتهم الخضوع بصورة منتظمة لجلسات الغسيل الكلوي، والمصابين بتليف الرئة وبعض الأمراض المزمنة.

وأكد أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على سلامة الحجاج ومراعاة قدرتهم الصحية على أداء المناسك.

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