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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة بالأسواق.. ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية وتراجع سعر كرتونة البيض

ارتفاع أكثر من 10 سلع غذائية أساسية في الأسواق اليوم
ارتفاع أكثر من 10 سلع غذائية أساسية في الأسواق اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تحركات جديدة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، وسط موجة ارتفاع طالت أكثر من 10 سلع، في مقدمتها الفول والدقيق والسكر والشاي، مقابل انخفاض أسعار عدد من السلع الأخرى، أبرزها المكرونة والعدس وكرتونة البيض.

وسجلت بعض السلع زيادات محدودة، بينما جاءت تحركات أخرى بقيم أكبر، إذ ارتفع سعر الشاي بالكيلو بنحو 12.96 جنيه، في حين تراجعت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 6.19 جنيه، وسط استمرار تغير أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض 106.92 جنيه، بانخفاض قدره 2.67 جنيه.

سجل سعر البيضة البيضاء الواحدة 4.48 جنيه، بزيادة قدرها 0.14 جنيه.

سجل سعر البيضة الحمراء الواحدة 4.57 جنيه، بزيادة قدرها 0.13 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 126.04 جنيه، بزيادة قدرها 2.78 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي الواحدة 5.21 جنيه، بزيادة قدرها 0.24 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

المكرونة المعبأة 400 جرام: 21.91 جنيه، بانخفاض قدره 6.19 جنيه.

العدس المعبأ الصحيح: 69 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.30 جنيه.

العدس المعبأ الصحيح: 64.56 جنيه، بانخفاض قدره 4.74 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ: 68 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.55 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

الأرز المعبأ: 34.75 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.06 جنيه.

الفول المعبأ: 63.58 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 1.49 جنيه.

الدقيق المعبأ: 27.40 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 2.15 جنيه.

زيت عباد الشمس: 100.48 جنيه للتر، بزيادة قدرها 0.89 جنيه.

زيت عباد الشمس: 100.15 جنيه للتر، بزيادة قدرها 0.56 جنيه.

السلع الأساسية

السكر المعبأ: 36.22 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 2.17 جنيه.

المكرونة المعبأة: 28.45 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.35 جنيه.

المكرونة السائبة: 26.28 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.63 جنيه.

الفول المعبأ المجروش: 64.73 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 3.37 جنيه.

السلع التموينية

شاي العروسة 40 جرامًا: 11.28 جنيهًا للعبوة، بزيادة قدرها 0.46 جنيه.

شاي ليبتون 40 جرامًا: 13.04 جنيهًا للعبوة، بزيادة قدرها 0.23 جنيه.

عدس أصفر معبأ: 68 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 1.55 جنيه.

زيت الذرة: 120.31 جنيهًا للتر، بزيادة قدرها 0.45 جنيه.

الشاي: 250.33 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 12.96 جنيه.

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