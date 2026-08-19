بعد تعليق 3 سنوات.. استئناف رحلات الطيران بين إسرائيل والمغرب

أفادت القناة 12 العبرية باستئناف شركة الطيران الإسرائيلية "أركيع" اليوم الأربعاء رحلاتها المباشرة إلى المغرب بعد تعليق دام ثلاث سنوات جراء التصعيد والعدوان على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن الشركة بدأت بتشغيل الخط المباشر بين تل أبيب ومراكش عبر أولى رحلاتها المنطلقة عند الساعة 13:10 (10:10 بتوقيت جرينتش) بحسب جدول الملاحة الرسمي المكشوف عنه في مطار بن جوريون الدولي.

وأفادت شركة "أركيع" في بيان نقلته القناة 12 العبرية بأن استئناف الملاحة يشكل نبأ هاما للمسافرين الإسرائيليين الراغبين في العودة إلى مراكش. ووفقا لما أوردته القناة العبرية، ستسير الرحلات المباشرة إلى المغرب بمعدل رحلتين أسبوعيا باستخدام طائرات حديثة من طراز إيرباص A320.

وقالت القناة العبرية أن نحو 700 ألف مواطن "إسرائيلي" ينحدرون من أصول مغربية، حيث كان المغرب يضم في السابق طائفة يهودية كبيرة ممن ارتبطوا بعلاقات إقليمية مع المنطقة.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن الرحلات المباشرة والمنتظمة بين الجانبين كانت قد بدأت فعليا في يوليو 2021، عقب ثمانية أشهر من إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وتؤكد القناة 12 العبرية أن استئناف خط تل أبيب مراكش عبر طيران "أركيع" يأتي في ظل متابعة حثيثة لحركة الملاحة المدنية في المنطقة، حيث يتوقع أن يساهم إعادة تشغيل هذه الرحلات في استعادة حركة السفر والنقل الجوي بين الجانبين لتلبية طلبات المسافرين، مع استمرار التحركات الدبلوماسية والملاحية المرتبطة بـ"اتفاقيات إبراهام" التي أبرمت خلال السنوات الماضية.