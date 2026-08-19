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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد الباكستانية تحذر من فيضانات في روالبندي وإسلام آباد مع استمرار الأمطار الغزيرة

الأرصاد الباكستانية تحذر من فيضانات في روالبندي وإسلام آباد مع استمرار الأمطار الغزيرة
الأرصاد الباكستانية تحذر من فيضانات في روالبندي وإسلام آباد مع استمرار الأمطار الغزيرة
أ ش أ

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية اليوم الأربعاء من حدوث فيضانات في مجرى "ليه نالا" بمدينة روالبندي، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة إسلام آباد وروالبندي لليوم الثالث على التوالي.
وقالت الإدارة - في بيان - إن الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الساعات المقبلة قد تؤدي إلى تراكم المياه في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه في مصارف المياه المحلية، لا سيما مجرى "ليه نالا".

وأوضحت أن منسوب المياه في منطقتي كاتاريان وجوالماندي تجاوز المستويات المحددة، ما دفعها إلى إصدار تحذير من الفيضانات في المجرى المائي.

وبحسب هيئة الأرصاد، ارتفع منسوب المياه في "ليه نالا" إلى 21 قدما في كاتاريان و16 قدما في جوالماندي عند الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أن ينخفض لاحقا. وبحلول الساعة 11:30 صباحا، سجل المنسوب 16 قدما في كاتاريان و19 قدما في جوالماندي.

وطالبت إدارة الأرصاد السلطات باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجلاء السكان من المناطق المنخفضة، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى توخي أقصى درجات اليقظة ومراقبة الوضع عن كثب والاستعداد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في حال تفاقم الأوضاع.

وسجلت مناطق عدة كميات كبيرة من الأمطار، بلغت 122 ملليمترا في شمسباد، و121 ملليمترا في كوتشيري تشوك، و119 ملليمترا في كاتاريان، و118 ملليمترا في بيرواهاي. في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإنقاذ إجلاء مدرسة دينية في منطقة سادار بعد تسرب المياه إلى مبانيها، مشيرة إلى إجلاء 150 طفلا كانوا موجودين في أحد المباني بأمان، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت أمس الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار، محذرة من احتمال حدوث فيضانات حضرية في المناطق المنخفضة من إسلام آباد وروالبندي، إضافة إلى مناطق مردان وصوابي وبيشاور ونوشيرا وجوجرانوالا وجوجرات وسيالكوت ولاهور.

وفي حادث منفصل، لقي زوجان مصرعهما وأصيبت ابنتاهما أمس الثلاثاء، إثر انهيار سقف منزلهما في منطقة مدينة المدينة، الواقعة في شاهزاد تاون، بعد ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة.

الأرصاد الجوية الباكستانية حدوث فيضانات استمرار هطول الأمطار الغزيرة العاصمة إسلام آباد

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