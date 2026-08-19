برامج صيفية لاستثمار الوقت.. الأوقاف والشباب والرياضة تعززان ثقافة التطوع لدى الشباب

تعمل وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة من القوافل والبرامج الصيفية التي تستهدف الشباب والأطفال والمراهقين، في إطار توجه يستهدف استثمار أوقات الفراغ في أنشطة هادفة، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وعلى رأسها العطاء والعمل التطوعي.

أنشطة صيفية لتحويل القيم إلى سلوك عملي

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن القوافل والبرامج الصيفية تستهدف تقديم أنشطة مفيدة للشباب والأطفال والمراهقين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهدف لا يقتصر على تقديم رسائل توعوية أو الحديث عن القيم الأخلاقية بصورة نظرية، وإنما العمل على تحويل هذه القيم إلى ممارسات وسلوكيات إيجابية يطبقها الشباب في حياتهم اليومية.

العمل التطوعي يعزز ارتباط الشباب بالمجتمع

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن العمل التطوعي يمثل وسيلة مهمة لتعزيز علاقة الفرد بمجتمعه، من خلال إشراك الشباب في أنشطة تحقق النفع العام وتمنحهم شعورًا بالعطاء والرضا.

وأضاف أن الانخراط في الأعمال التطوعية يمكن أن ينعكس بصورة إيجابية على مستقبل الشباب، سواء من خلال اكتساب مهارات وخبرات جديدة أو فتح آفاق أمامهم في مجالات الدراسة والعمل.

تعاون مع التعليم لمد الأنشطة إلى المدارس والجامعات

وكشف رسلان عن وجود بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، يتيح تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية داخل المدارس والجامعات خلال العام الدراسي.

وأكد أن هذا التعاون يفتح المجال أمام استمرار الجهود التوعوية بعد انتهاء البرامج الصيفية، من خلال الربط بين الأنشطة التي تقدم خلال الإجازة والبرامج السلوكية والتقويمية التي يمكن تنفيذها داخل المؤسسات التعليمية على مدار العام.

توجه لتوسيع البرامج التوعوية

وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه الشراكات إلى تقديم نموذج متكامل لاستثمار طاقات النشء والشباب، يجمع بين التوعية والقيم الأخلاقية والمشاركة المجتمعية، مع توفير أنشطة عملية تساعد على تحويل مفاهيم العطاء والتطوع إلى ممارسات مستمرة داخل المجتمع.