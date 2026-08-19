شراكة بين وزارتى الأوقاف والرياضة لنشر ثقافة التطوع لدى الشباب

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن القوافل والبرامج الصيفية تستهدف استثمار أوقات الشباب والأطفال والمراهقين في أنشطة مفيدة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف هو تقديم القيم الأخلاقية بصورة عملية، بحيث تتحول إلى سلوك إيجابي وبنّاء يشعر معه الشباب بالرضا، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي يعزز علاقة الفرد بمجتمعه، وقد يفتح أمامه آفاقًا جديدة في الدراسة والعمل مستقبلًا.

وأضاف أن الوزارة لديها بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، يتيح تنفيذ أنشطة توعوية في المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، مؤكدًا إمكانية الربط بين البرامج الصيفية والأنشطة السلوكية والتقويمية.