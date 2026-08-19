باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول

كشفت وزارة الخارجية الباكستانية ، عن إنعقاد اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول خلال هذا الشهر.

وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها، أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة.

وناقشا الوزيران الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووجه فيدان، خلال الاتصال، دعوة رسمية لنظيره الباكستاني لحضور الاجتماع الوزاري الإقليمي الرابع الذي سيجمع وزراء خارجية كل من باكستان وتركيا والسعودية ومصر، والمقرر عقده في مدينة إسطنبول في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبدوره، وافق الوزير التركي على الدعوة، مؤكدا مشاركته في الاجتماع، معربا عن تطلع بلاده للمساهمة في هذا اللقاء الرباعي، الذي يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم تطورات متسارعة، تتطلب تعاونا وتنسيقا أوثق بين الدول الفاعلة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فرص السلام والاستقرار.