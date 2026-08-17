رئيس وزراء باكستان يشكر ترامب على دعمه اتفاقية مكة للدفاع المشترك

عبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعمه اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تم توقيعها بين السعودية وتركيا وباكستان، مؤكدًا أن بلاده ستواصل لعب دور بناء لضمان الدفاع عن أراضيها وعن المنطقة ككل.

وقال شريف، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "أعبر عن تقديري العميق لكلمات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وستواصل باكستان، جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتركيا، لعب دور بناء في ضمان الدفاع عن بلداننا وكذلك عن المنطقة بأسرها".

وأشاد رئيس الوزراء بترامب "لقيادته الشجاعة والحاسمة" والتي ساعدت في تجنب حدوث كارثة نووية في جنوب آسيا وإنقاذ ملايين الأرواح، مضيفًا أن السلام الدائم هو الشرط الأساسي الأكثر أهمية لمستقبل مشرق ومزدهر لشعوب المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات رداً على منشور ترامب على منصته (تروث سوشيال) عبر من خلاله عن سعادته لتوقيع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان مؤخراً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وقال ترامب" إن الاتفاقية تعكس حالة التقارب بين دول الشرق الأوسط وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك؛ بما يمَكّنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية، واصفاً الاتفاقية بأنها تمثل"خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية".

ووقعت باكستان والمملكة العربية السعودية العام الماضي "اتفاقية دفاع متبادل استراتيجية" تاريخية، أعلنتا بموجبها أن "أي عدوان على أي من البلدين سيُعتبر عدوانًا على كليهما".

وفي 7 أغسطس الجاري، أضفت باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا الطابع الرسمي على علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة حديثًا، وهي إطار أمني ثلاثي يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتقوية التعاون العسكري ودعم الاستقرار الإقليمي