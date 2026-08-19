إصابة 28 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق سفاجا–الغردقة

أصيب 28 عاملًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق سفاجا–الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أثناء سيرها على الطريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة 28 شخصًا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، ورفع آثاره من الطريق وتسيير الحركة المرورية.