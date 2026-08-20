خناقة زوجات حسام حسن تهز الإعلام العالمي.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن واقعة الساحل الشمالي؟

لم تتوقف أصداء الواقعة المثيرة للجدل المرتبطة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المحلية، بل سرعان ما وجدت طريقها إلى الصحافة الأجنبية، التي تعاملت معها باعتبارها قصة تجمع بين كرة القدم والدراما الشخصية.

وخلال الساعات الماضية، تناولت وسائل إعلام بريطانية وهندية وإفريقية تفاصيل ما تردد عن مشاجرة بين زوجتي المدير الفني لمنتخب مصر، هويدا الغرباوي ودان آدم، داخل أحد الأماكن في الساحل الشمالي، وسط تداول مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، إلى جانب روايات متباينة بشأن حالة حسام حسن الصحية وما جرى خلال الواقعة.



«ذا صن» تضع الواقعة تحت الأضواء

صحيفة «ذا صن» البريطانية كانت من أبرز وسائل الإعلام التي تناولت القصة، مشيرة إلى ما وصفته بمشاجرة مزعومة بين زوجتي حسام حسن داخل أحد الأماكن في بورتو مارينا.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، تدخل الأمن لفض الاشتباك، وسط تقارير عن تعرض الطرفين لكدمات وإصابات، بينما حاول حسام حسن التدخل لإنهاء الخلاف.

لكن اللافت أن الصحيفة نقلت في الوقت نفسه رواية مختلفة بشأن الحالة الصحية للمدير الفني لمنتخب مصر، إذ أشارت إلى نفي محاميه تعرضه لأزمة صحية خطيرة، وهو ما يفتح الباب أمام علامات استفهام بشأن دقة بعض التفاصيل التي انتشرت عبر مواقع التواصل.

صحف هندية تركز على «انهيار» حسام حسن

القصة حظيت باهتمام لافت في الهند أيضًا، حيث تناولت «تايمز أوف إنديا» الواقعة من زاوية فقدان حسام حسن لوعيه أثناء محاولته التدخل في الخلاف.

كما تناولت صحيفة «Indian Express» المشهد باعتباره واقعة غير معتادة، موضحة أن خلافًا كلاميًا بين الزوجتين تحول، وفق الروايات المتداولة، إلى اشتباك، قبل أن يحاول حسام حسن التدخل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة أثارت دهشة الموجودين في المكان، قبل أن تنتقل تفاصيلها سريعًا إلى منصات التواصل الاجتماعي وتتحول إلى حديث واسع داخل مصر وخارجها.



فيديو متداول يثير التساؤلات

موقع «NDTV Sports» الهندي تناول بدوره الفيديو المتداول، لكنه تعامل بحذر مع محتواه، مشيرًا إلى أن صحة الفيديو وسياقه الكامل لم يتضحا بشكل مستقل.

وهذه النقطة تحديدًا تبدو مهمة في التعامل الصحفي مع القصة، خاصة مع الانتشار السريع للمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يعني تداول الفيديو بالضرورة أن جميع التفاصيل المصاحبة له صحيحة أو أن المشهد يعكس كامل ما حدث قبل التصوير أو بعده.

كما تناول موقع «New Telegraph» النيجيري القصة، مشيرًا إلى أن الواقعة المزعومة حدثت داخل فندق في بورتو مارينا، وأن الخلاف بدأ بصورة لفظية قبل أن يتطور إلى اشتباك، وفق ما أوردته التقارير المتداولة.

هل تعرض حسام حسن للإغماء؟

ربما كان أكثر أجزاء القصة إثارة للجدل هو ما يتعلق بالحالة الصحية لحسام حسن.

فبينما استخدمت بعض وسائل الإعلام تعبيرات مثل «انهار» أو «فقد الوعي»، جاءت روايات أخرى أكثر تحفظًا، في الوقت الذي نقلت فيه «ذا صن» عن محامي حسام حسن نفي تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وبالتالي، فإن الحديث عن إصابة المدير الفني لمنتخب مصر بأزمة صحية حادة أو إغماء يجب التعامل معه بحذر، باعتباره جزءًا من الروايات المتداولة حول الواقعة، وليس حقيقة نهائية محسومة ما لم تؤكده جهة رسمية أو مصدر طبي موثوق.

الطلاق يدخل على خط الأزمة

لم تتوقف التغطيات الأجنبية عند حدود المشاجرة، إذ ركز عدد من التقارير أيضًا على ما تردد بشأن انفصال حسام حسن عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي عقب الواقعة.

وأشار موقع «TalkSport» البريطاني إلى أن حسام حسن انفصل عن زوجته الأولى، التي لديه منها ثلاثة أبناء، بينما تحدثت تقارير أخرى عن تأكيد محامي الزوجة الثانية إتمام الطلاق.

كما تناول موقع «Sportsnaut» الأمريكي القصة، رابطًا بين التطورات الشخصية وبين الظهور الدولي لحسام حسن باعتباره المدير الفني لمنتخب مصر، وهو ما ساهم في خروج الواقعة من نطاق الاهتمام المحلي إلى وسائل الإعلام الرياضية الأجنبية.

لماذا أصبحت القصة مادة للصحافة العالمية؟

الاهتمام الأجنبي بالواقعة لا يبدو منفصلًا عن المكانة التي بات يحتلها حسام حسن في المشهد الكروي المصري، خاصة مع وجوده على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر وظهوره في كأس العالم 2026.

وبمجرد ارتباط اسم شخصية رياضية معروفة عالميًا بواقعة شخصية مثيرة للجدل، يصبح من السهل انتقال القصة إلى وسائل الإعلام الدولية، خصوصًا عندما تترافق مع مقطع فيديو متداول وتفاصيل متضاربة حول ما حدث.

وهكذا تحولت واقعة شخصية إلى قصة رياضية ذات أبعاد إعلامية، بعدما تناولتها مواقع وصحف من بريطانيا والهند ونيجيريا وغيرها، في الوقت الذي واصلت فيه منصات التواصل الاجتماعي تداول روايات متعددة حول تفاصيلها.

روايات متضاربة.. وأجزاء من القصة لا تزال غامضة

ورغم الانتشار الكبير للقصة، فإن اللافت في معظم التغطيات الأجنبية استخدام عبارات مثل “بحسب التقارير” و"يُزعم" و"وفقًا لما تم تداوله"، وهو ما يعكس عدم وجود رواية مستقلة وموحدة تحسم جميع تفاصيل الواقعة.

لذلك، يمكن القول إن المؤكد حتى الآن هو انتشار تقارير واسعة حول مشاجرة مزعومة بين زوجتي حسام حسن وتداول مقطع فيديو مرتبط بالواقعة، بينما تظل تفاصيل أخرى، خاصة طبيعة الحالة الصحية لحسام حسن وما جرى داخل المكان بصورة كاملة، بحاجة إلى توثيق رسمي.

في الختام، تحولت الواقعة خلال فترة قصيرة من حديث محلي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قصة لفتت اهتمام وسائل إعلام أجنبية، ليس فقط بسبب تفاصيلها المثيرة، وإنما أيضًا بسبب ارتباطها باسم حسام حسن، أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم المصرية والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني.