سقوط مغمى عليه وتشويه صورته.. كيف تناولت الصحف العالمية أزمة حسام حسن؟

تصدرت واقعة المشاجرة التي نشبت بين زوجتي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اهتمام عدد من وسائل الإعلام والصحف العالمية، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة، التي انتهت بتعرض المدرب لوعكة صحية ونقله لتلقي الرعاية الطبية، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية

وسلطت صحيفة «إل موندو» الإسبانية الضوء على الواقعة، مشيرة إلى أن الصورة الإيجابية التي كونها المدرب المصري خلال الفترة الماضية تعرضت للتشويه، عقب انتشار فيديو ظهرت خلاله زوجتاه وهما تتشاجران.

من جانبها، تناولت شبكة «TN» الأرجنتينية الواقعة، ووصفتها بأنها حادثة شخصية غريبة تعرض لها مدرب منتخب مصر، مشيرة إلى أن المشاجرة تصاعدت بصورة مفاجئة، وانتهى الأمر بسقوط حسام حسن مغشيًا عليه أثناء محاولته التدخل لفض الخلاف.

كما اهتمت صحيفة «Heute» الناطقة بالألمانية بالواقعة، وذكرت أن مدرب منتخب مصر نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، على خلفية المشاجرة التي نشبت بين زوجتيه، في مشهد وصفته بالدرامي.

وتأتي هذه الواقعة بعد فترة شهد خلالها حسام حسن اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، خاصة عقب قيادته منتخب مصر في كأس العالم 2026، قبل أن تتجه الأنظار مجددًا إلى حياته الشخصية بعد انتشار تفاصيل الواقعة على نطاق واسع.