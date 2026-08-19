الأهلي على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي أمام برشلونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة، مساء اليوم، في بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها الفريق الكتالوني سنويًا قبل انطلاق الموسم الجديد، منذ عام 1966.

ويحل الأهلي ضيفًا على برشلونة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في التاسعة مساءً، في مباراة تشهد أيضًا تقديم الصفقات الجديدة للفريق الإسباني، ضمن استعداداته للموسم المقبل.

ويحظى برشلونة بالسيطرة الأكبر على بطولة كأس خوان جامبر، التي انطلقت عام 1966 بمشاركة أربع فرق، قبل أن تتحول منذ عام 1997 إلى نظام المباراة الواحدة.

ووفقًا لشبكة «ESPN»، فإن الأهلي سيكون على موعد مع إنجاز تاريخي حال نجاحه في تحقيق الفوز على برشلونة، إذ سيصبح ثاني فريق من خارج أوروبا يتوج بلقب البطولة.

ويعد إنترناسيونال البرازيلي الفريق الوحيد من خارج القارة الأوروبية الذي سبق له الفوز بكأس خوان جامبر، بعدما توج بلقب نسخة عام 1982، عقب تغلبه على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في النهائي.

وكان الفريق البرازيلي تعادل مع برشلونة في الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، قبل أن يحسم تأهله إلى النهائي بركلات الترجيح، ليواصل مشواره نحو التتويج باللقب.