توتنهام يضع عمر مرموش ضمن أهدافه الهجومية قبل إغلاق سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات توتنهام هوتسبير، الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه بعدة صفقات هجومية قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، يخطط توتنهام لإبرام ثلاث صفقات هجومية، من بينها التعاقد مع البرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي، وكودي جاكبو جناح ليفربول، إلى جانب مهاجم صريح جديد.

ويأتي اهتمام توتنهام بسافينيو في ظل استعداد اللاعب للانتقال إلى صفوف الفريق، إلا أن مانشستر سيتي لن يوافق على رحيله قبل العثور على بديل مناسب له.

وفيما يتعلق بصفقة جاكبو، يترقب توتنهام بعض التطورات داخل باريس سان جيرمان، وتحديدًا موقف باركولا أو إبراهيم مباي، قبل التحرك بشكل رسمي نحو ضم جناح ليفربول.

وفي حال تعثر صفقة جاكبو، حدد توتنهام بديلًا آخر يتمثل في الإسباني بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي، لتدعيم الخط الهجومي.

ويرى توتنهام أن الاعتماد على جاكبو في مركز المهاجم الصريح لا يمثل الخيار الأساسي في خطط المدرب روبرتو دي زيربي للموسم المقبل، لذلك يسعى النادي إلى التعاقد مع مهاجم رقم 9 يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف، إلى جانب المساهمة في الربط بين عناصر الخط الهجومي.

ويبرز اسم عمر مرموش ضمن قائمة الخيارات المطروحة أمام توتنهام لتدعيم الهجوم، إلا أن إتمام الصفقة سيظل مرتبطًا بموقف مانشستر سيتي وقدرته على إيجاد بديل للمهاجم المصري قبل الموافقة على رحيله.

وكان مرموش قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر سيتي، ولفت الأنظار بعدما سجل هدفين في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة الودية التي جمعتهما استعدادًا للموسم الجديد.