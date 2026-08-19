مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مواجهة قوية أمام برشلونة على ملعب «كامب نو»، في إطار منافسات كأس خوان جامبر، البطولة السنوية التي ينظمها النادي الكتالوني ضمن استعداداته الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

ويختتم برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة الأهلي، بعدما خاض عددًا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية. وافتتح الفريق مشواره بالفوز على يوروبا بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع برمنجهام سيتي بهدفين لكل فريق، ثم يخسر بركلات الترجيح.

وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بالفوز على نوتينجهام فورست، قبل أن يتلقى خسارته الثانية أمام أودينيزي، ليودع بطولة أوديني الإيطالية، ثم اختتم مبارياته الودية بانتصار كبير على بازل السويسري بنتيجة 5-2، يوم الأحد الماضي.

حمزة عبد الكريم يتصدر هدافي برشلونة وديًا

وخطف المصري حمزة عبد الكريم الأنظار خلال فترة الإعداد، بعدما أصبح هداف برشلونة في مبارياته الودية برصيد 3 أهداف، سجلها بواقع هدفين أمام برمنجهام سيتي وهدف في شباك بازل.

وبحسب موقع «Jijantes FC» الإسباني، أكد الصحفي جيرارد روميرو أن حمزة عبد الكريم سيكون ضمن اللاعبين الذين سيقدمهم برشلونة لجماهيره على ملعب «كامب نو» قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيشهد الحفل أيضًا تقديم 7 لاعبين شباب آخرين، وهم: إيكر رودريجيز، وأوريان جورين، وإبريما تونكارا، وتشافي إسبارت، وجوردي بيسكوير، وألفارو كورتيس، وبريان فاريناس.

رحلة حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف مع فريق الشباب، قبل أن يحصل على فرصة الانضمام إلى قائمة المدرب هانز فليك خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وتحظى مشاركة حمزة عبد الكريم في تقديم برشلونة أمام جماهيره باهتمام كبير، خاصة بعد تألقه اللافت خلال المباريات التحضيرية، وقبل المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه السابق الأهلي بالفريق الكتالوني في كأس خوان جامبر.