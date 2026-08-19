قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق
وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
عقب صعوده اليوم.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك
مسئول سابق بالبنتاجون: إيران قد توسع نطاق المواجهة باستهداف منشآت أمريكية في أوروبا
مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة
ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
لجان الحصر كلمة السر.. كيف تتحدد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
تحذيرات برلمانية من حقن التخسيس مجهولة المصدر.. وعقوبات رادعة للمخالفين
من 3000 إلى 200 دواء.. خريطة استقرار السوق وروشتة الوصول لـ3 مليارات دولار صادرات
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد
ترامب: بناء مهبط جديد للطائرات الرئاسية في البيت الأبيض بتمويل من «سيكورسكي»
الحكومة الألمانية: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم مواجهة قوية أمام برشلونة على ملعب «كامب نو»، في إطار منافسات كأس خوان جامبر، البطولة السنوية التي ينظمها النادي الكتالوني ضمن استعداداته الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

ويختتم برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة الأهلي، بعدما خاض عددًا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية. وافتتح الفريق مشواره بالفوز على يوروبا بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع برمنجهام سيتي بهدفين لكل فريق، ثم يخسر بركلات الترجيح.

وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بالفوز على نوتينجهام فورست، قبل أن يتلقى خسارته الثانية أمام أودينيزي، ليودع بطولة أوديني الإيطالية، ثم اختتم مبارياته الودية بانتصار كبير على بازل السويسري بنتيجة 5-2، يوم الأحد الماضي.

حمزة عبد الكريم يتصدر هدافي برشلونة وديًا

وخطف المصري حمزة عبد الكريم الأنظار خلال فترة الإعداد، بعدما أصبح هداف برشلونة في مبارياته الودية برصيد 3 أهداف، سجلها بواقع هدفين أمام برمنجهام سيتي وهدف في شباك بازل.

وبحسب موقع «Jijantes FC» الإسباني، أكد الصحفي جيرارد روميرو أن حمزة عبد الكريم سيكون ضمن اللاعبين الذين سيقدمهم برشلونة لجماهيره على ملعب «كامب نو» قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيشهد الحفل أيضًا تقديم 7 لاعبين شباب آخرين، وهم: إيكر رودريجيز، وأوريان جورين، وإبريما تونكارا، وتشافي إسبارت، وجوردي بيسكوير، وألفارو كورتيس، وبريان فاريناس.

رحلة حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من الأهلي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف مع فريق الشباب، قبل أن يحصل على فرصة الانضمام إلى قائمة المدرب هانز فليك خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وتحظى مشاركة حمزة عبد الكريم في تقديم برشلونة أمام جماهيره باهتمام كبير، خاصة بعد تألقه اللافت خلال المباريات التحضيرية، وقبل المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه السابق الأهلي بالفريق الكتالوني في كأس خوان جامبر.

الأهلي وبرشلونة حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

محمد معيط

الاقتصاد المصري في مرحلة مفصلية.. مؤشرات تحسن وتحديات على الطريق

صورة أرشيفية

حج الجمعيات 2027.. فتح باب التقديم رسميًا وهذه شروط القبول والفئات الممنوعة

الأرصاد

بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد