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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمام عاشور فين؟.. مفاجآت مدوية عن موقف اللاعب من تدريبات الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
هاني حسين

إمام عاشور فين؟.. سؤال فجره الإعلامي احمد شوبير أثناء حديثه عن موقف اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد .

موقف عاشور من تدريبات الأهلي 

 

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتطورات إصابته، في ظل الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»، إنه حاول الاستفسار عن موقف إمام عاشور وما إذا كان قد شارك في تدريبات الفريق أم لا، لكنه لم يحصل على معلومة مؤكدة بشأن هذا الأمر.

الإصابة طولت 

وأضاف: «إمام عاشور مصاب من 5 يوليو، وكأس العالم خلص يوم 19 يوليو، مش كده؟ من 5 يوليو لمباراتنا مع الأرجنتين، فمعتقدش إن الشد يا إمام يطول الفترة دي كلها.. معتقدش خالص».

وتابع شوبير حديثه، مؤكدًا أن النادي الأهلي حسم موقفه بشأن استمرار اللاعبين، قائلًا: «في أمور لازم تخلص، الأهلي رسميًا قالك: إمام مش هيمشي ولا غيره هيمشي».

وأشار إلى أن موقف ياسر إبراهيم قد يكون محل شك، رغم تأكيده أن النادي الأهلي اتخذ موقفًا حاسمًا بشأن الإبقاء على لاعبيه وعدم التفريط فيهم خلال الفترة الحالية.

وعن تصرفات إمام عاشور، وظهوره عبر الصور والـ«ستوري»، قال شوبير: «فكرة الصور وتنزل ستوري، وأنا وأنت الأمل.. طيب اتمرن يا إمام!».

واختتم شوبير حديثه برسالة إلى إمام عاشور، قائلًا: «باقي التلاتة: مصطفى شوبير بيتمرن، وياسر إبراهيم بيتمرن، ومحمد هاني بيتمرن، ومروان عطية بيتمرن، وبيتمرنوا كويس وبيلعبوا في المباريات.. اتمرن وخليك في المباريات واتفاوض وأنت بتتمرن.. اتفاوض.. وهكذا يعني».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل تأكيدات سابقة بأن الأهلي متمسك باستمرار إمام عاشور ضمن صفوفه، وعدم فتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

كواليس جلسة الأهلي مع إمام عاشور 


قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي النادي الأهلي عقدوا جلسة مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل إصدار البيان الرسمي الذي أعلن خلاله النادي رفضه فكرة بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مسئولي الأهلي وجهوا لإمام عاشور سؤالين بشكل مباشر خلال الجلسة، الأول بشأن موقفه من الاستمرار مع الفريق أو رغبته في الرحيل، والثاني حول ما إذا كان يمتلك عروضًا رسمية أخرى تتفوق من الناحية المالية على العرض الذي تلقاه من نادي كونيا سبور التركي.

وأضاف أن إمام عاشور أكد خلال الجلسة تمسكه بالاستمرار مع النادي الأهلي وعدم رغبته في الرحيل خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك عرضًا رسميًا أكبر من عرض كونيا سبور التركي.

واختتم : "بناءً على موقف اللاعب، قررت إدارة الأهلي غلق الباب أمام رحيله، قبل أن تصدر بيانًا رسميًا تؤكد خلاله رفضها بيع إمام عاشور، والتأكيد على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

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