رفع كفاءة النظافة والإنارة وتحسين المظهر الحضارى بكوم أمبو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو جهودها تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم تنفيذ أعمال مكثفة بطريق القاهرة / أسوان بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى وتيسير حركة المواطنين والمركبات .

رفع التراكمات بطول 5 كم بطريق القاهرة / أسوان

وشملت الأعمال التى تمت بإشراف اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو رفع جميع التراكمات والمخلفات بإجمالى 37 طن من جانبى الطريق بطول يصل إلى نحو 5 كم ، وذلك بالتعاون مع منظومة النظافة بمدينة كوم أمبو ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة الطرق الرئيسية ورفع كفاءة البيئة المحيطة بها .

رفع كفاءة إنارة الطريق بالكامل



كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة إنارة الطريق بالكامل، بالتعاون مع قسم الكهرباء بمدينة كوم أمبو ، وذلك من خلال مراجعة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بما يعزز مستوى الأمان والسلامة على الطريق ، ويحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

إستمرار جهود تحسين الخدمات والمظهر الحضارى

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو إستمرار تنفيذ أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والإنارة بمختلف المناطق والقرى، مع تكثيف الجهود الميدانية للتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو تجمعات للقمامة بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق .



تأتى هذه الأعمال فى إطار الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة ، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بما يحقق سيولة الحركة ويحافظ على المظهر الحضارى ، ويعكس إستمرار العمل الميدانى لتلبية إحتياجات المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة .