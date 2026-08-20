نقيب المهندسين في أسوان .. خطة شاملة لتطوير المحافظة وتحسين الخدمات

بحث المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مع الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابة، والاستفادة من الخبرات الهندسية والاستشارية في دعم خطط التنمية وتطوير المشروعات والخدمات بمختلف القطاعات داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ أسوان بوفد من نقابة المهندسين برئاسة محمد عبد الغني، النقيب العام، وعضوية الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة العامة، والمهندس خالد سعيد، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات والأفكار المرتبطة بالتخطيط والتطوير، وتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، استعرض المهندس عمرو لاشين جهود المحافظة في مختلف قطاعات العمل، وفقا لرؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتوازي مع أجندة أفريقيا 2063.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم العمل على تحليل القيمة التنافسية لكل مركز ومدينة، ودراسة التركيبة السكانية والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحقيق الربط الشامل بين الريف والريف، والريف والحضر، من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي والتوسع في سلاسل الإمداد.

تحويل أسوان لمركز للخدمات اللوجستية

وأشار لاشين إلى أن هذه الرؤية تستهدف تحويل أسوان إلى مركز إقليمي متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية، بما يعزز بناء مستقبل استثماري ولوجستي أكثر تكاملا لعاصمة الاقتصاد الإفريقي، ويدعم محور التنمية الاستراتيجي «القاهرة - كيب تاون»، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطني الذي تقوم به نقابة المهندسين، وما تقدمه من جهود لخدمة أبناء المجتمع المصري، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات الهندسية والاستشارية التي تمتلكها النقابة في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن تقديره لرؤية المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وجهوده المتواصلة للنهوض بالتطوير والعمران داخل المحافظة، مؤكدا استعداد النقابة الكامل لتقديم أوجه الدعم والاستشارات والتدخلات الهندسية، ووضع التصورات الفنية اللازمة للمشروعات المختلفة.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة تمتلك فريقا استشاريا متخصصا يضم نخبة من أكفأ المهندسين، إلى جانب عدد من المكاتب الاستشارية الكبرى، بما يؤهلها للمشاركة بخبراتها الفنية وفكرها الهندسي والعلمي في دعم مسيرة الإنجازات التي تشهدها محافظة أسوان، والمساهمة في تنفيذ المشروعات وفقا لأسس علمية وهندسية متطورة.

كما أشاد عبد الغني بالتعاون الدائم والمثمر بين النقابة والمحافظة، مثمنا ما تقدمه المحافظة من دعم وتيسيرات لنقابة المهندسين، بما يعزز قدرتها على القيام بأنشطتها وأداء دورها في خدمة المهندسين والمجتمع.

وشهد اللقاء عرض عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بإعادة التخطيط المروري وتوزيع الاتجاهات داخل مدينتي أسوان وإدفو، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتيسير حركة المواطنين والزائرين.

كما بحث اللقاء إعداد دراسة متكاملة للاستغلال الأمثل للمساحات الناتجة عن تغطية مصرف السيل، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها ويدعم خطط التطوير والتنمية بالمحافظة.