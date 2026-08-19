بخصومات تصل إلى 30% .. نقابة المهندسين تفتتح معرضا لمنتجات غزل المحلة

افتتح الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة، أمين عام النقابة، معرض منتجات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى «غزل المحلة»، بمقر النقابة العامة، بحضور المهندس أحمد بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس وجيه خضر، رئيس قطاع الصوف بالشركة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين، ويضم تشكيلة متنوعة من منتجات الشركة، تشمل المنسوجات القطنية والمفروشات والوبريات والملابس الجاهزة، بجودة متميزة وأسعار مخفضة، مع خصومات تصل إلى 30% لأعضاء النقابة بموجب كارنيه العضوية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد أن افتتاح المعرض يأتي في إطار الدور الخدمي لنقابة المهندسين، وحرصها على توفير منتجات محلية عالية الجودة لأعضاء النقابة وأسرهم بأسعار مخفضة، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتنشيط قطاع الصناعات النسيجية والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

معرض منتجات غزل المحلة

وأشاد أبو زيد بمستوى وجودة منتجات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وما تمثله من نموذج للصناعة المصرية ذات التاريخ العريق، مؤكدا أن المعرض يمثل رسالة واضحة لدعم المنتج المحلي والصناعة المصرية، خاصة صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.

وأعرب وكيل نقابة المهندسين عن سعادته بالتعاون مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، متمنيا أن يكون المعرض بداية لمزيد من أوجه التعاون والشراكة بما يخدم أعضاء النقابة ويدعم الاقتصاد والصناعة المصرية.

واتفق أبو زيد والمهندس أحمد بدر على تعميم التجربة على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد خطة وبرنامج زمني لإقامة المعرض بمختلف النقابات الفرعية، بما يتيح منتجات الشركة والاستفادة من العروض المقدمة لأكبر عدد ممكن من المهندسين في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس معتز طلبة، أن النقابة ترحب بتنظيم مثل هذه المعارض، لما تحققه من تواصل مباشر بين المؤسسات والشركات الوطنية وأعضاء النقابة، بما يعود بالنفع على المهندسين وأسرهم، ويسهم في الوقت نفسه في تشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الأمين العام لنقابة المهندسين إن النقابة «لا تألو جهدا» في دعم كل منتج يرفع شعار «صنع في مصر»، مشيرا إلى أن تنظيم معرض شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى داخل مقر النقابة العامة يأتي ضمن توجه النقابة نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأعضائها، وتنويع مجالات الاستفادة التي يحصل عليها المهندس من النقابة، وتوفير احتياجاتهم من خلال التعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية.