أسوان الجديدة .. المهندسين توقع عقدي تخصيص أرض لإقامة مقر للنقابة ونادٍ اجتماعي

التقى الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة، والمهندس محمد سعد مختار، نائب رئيس الجهاز، والمهندس خالد سعيد، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة باحتياجات المهندسين في مدينة أسوان الجديدة، وفي مقدمتها المشروعات السكنية، وتوفير قطع أراض ومساكن للسادة المهندسين، إلى جانب بحث تخصيص أراض لإنشاء ناد اجتماعي للمهندسين ومشروعات أخرى تخدم أعضاء النقابة وأسرهم.

وخلال اللقاء، تم توقيع عقدين لتخصيص قطعتي أرض لصالح نقابة المهندسين بأسوان الجديدة، الأولى لإنشاء مقر إداري لنقابة المهندسين الفرعية بأسوان، والثانية لإقامة ناد اجتماعي للمهندسين بالمدينة.

زيارة وفد المهندسين إلى أسوان

وأكد الدكتور محمد عبدالغني أهمية التعاون مع جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، ومؤكدا حرص النقابة على مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجات المهندسين وأسرهم، لا سيما من خلال التوسع في المشروعات السكنية الاقتصادية والمقابر والنوادي الرياضية.

وأشار نقيب المهندسين إلى مناقشة إمكانية توفير قطع أراض لإقامة مشروعات تخدم المهندسين، بما يسهم في توفير خدمات سكنية واجتماعية ملائمة لهم، وتعزيز استفادتهم من الأهمية الاستراتيجية لمدينة أسوان الجديدة وما تشهده من تنمية عمرانية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالغني أن النقابة تستهدف إنشاء مبنى إداري وفندقي في مدينة أسوان لخدمة المهندسين وأسرهم، وتوفير إقامة مناسبة لهم خلال زيارتهم للمحافظة، بما يعزز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد إن اللقاء يأتي في إطار حرص النقابة على التوسع في الخدمات المقدمة للمهندسين، خاصة في المدن الجديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة بها بما يحقق مصالح أعضاء النقابة وأسرهم.

وأشار إلى أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الاستفادة من إمكانات مدينة أسوان الجديدة وما تشهده من تنمية عمرانية، بما يخدم المهندسين ويوفر لهم فرصا أفضل للسكن والخدمات الاجتماعية والترفيهية.