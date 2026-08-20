أبو سمبل تواصل جهودها الرقابية لمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق

قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنفيذ جولة رقابية وميدانية موسعة لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية والأسواق، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين، للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافر السلع والمواد الأساسية بالأسواق.

متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأفران

وشملت الجولة التى قام بها رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية على ياسين المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأفران، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والخبز ، مع التأكيد على الإلتزام بالإشتراطات والقواعد المنظمة، وعدم وجود أى ممارسات تؤثر على حصول المواطنين على إحتياجاتهم الأساسية .

جهود متنوعة

التأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار وجودة المنتجات

كما تضمنت الجولة متابعة الأسواق والسلع الغذائية، بالتعاون مع إدارة التموين، للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومراجعة جودة المنتجات المعروضة، والتزام التجار بالأسعار المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها .



يتم تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة للأسواق والقطاعات الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بما يضمن توافر السلع والاحتياجات الأساسية ، والإلتزام بالأسعار وجودة المنتجات ، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.