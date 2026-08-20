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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة مدوية.. عمر مرموش يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

يبدو أن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي بات على أعتاب تغيير كبير، بعدما كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطورات جديدة بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام قوي من جانب توتنهام هوتسبير.

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية بريطانية، فإن إدارة توتنهام دخلت في محادثات من أجل التعاقد مع مرموش، في ظل رغبة النادي اللندني في تدعيم خطه الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

توتنهام يخطط لصفقة مزدوجة

وكان الصحفي ديفيد أورنيستن، من شبكة «ذا أتلتيك»، قد أشار إلى أن توتنهام يدرس إمكانية التعاقد مع الثنائي سافينيو وعمر مرموش من مانشستر سيتي، في إطار خطة المدير الفني روبرتو دي زيربي لإعادة بناء الفريق وتعزيز قدراته الهجومية.

وتأتي هذه التحركات رغم الإنفاق الكبير الذي قام به توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية، إذ وصلت قيمة ما دفعه النادي حتى الآن إلى نحو 237 مليون جنيه إسترليني.

مرموش يريد الرحيل رغم تغيير المدرب

المفاجأة الأبرز في التطورات الأخيرة تتمثل في موقف عمر مرموش نفسه، إذ أكدت صحيفة «إيفنينج ستاندرد»، نقلًا عن «ذا أتلتيك»، أن اللاعب حسم قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف.

ويأتي ذلك رغم التغيير الذي شهدته القيادة الفنية للفريق، بعد رحيل بيب جوارديولا وتولي ماريسكا مهمة تدريب مانشستر سيتي، وهو ما كان قد يفتح الباب أمام حصول مرموش على فرصة أكبر للمشاركة.

لكن يبدو أن اللاعب المصري يرى أن الانتقال إلى فريق آخر قد يكون الخيار الأفضل لاستعادة حضوره الأساسي والظهور بصورة أكثر انتظامًا.

أرقام لم تعكس طموحات مرموش 

منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025 مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، لم يحصل مرموش على الفرص التي كان يتطلع إليها بشكل مستمر.

وخلال الموسم الماضي، شارك اللاعب البالغ 27 عامًا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف، بعدما كان قد أحرز 7 أهداف خلال 16 مباراة في الموسم الذي سبقه.

ومع استمرار رغبة توتنهام في ضمه، تبدو الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان مرموش سيبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي، أم سيواصل رحلته بقميص مانشستر سيتي.

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