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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

20 مليون جنيه إسترليني.. عقبة مالية تهدد انتقال عمر مرموش إلى توتنهام

مرموش
مرموش
إسراء أشرف

يواجه توتنهام هوتسبير تحديًا ماليًا قد يعرقل مساعيه للتعاقد مع  عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة النادي اللندني في تدعيم خطه الهجومي قبل إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد كيث وينيس، الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون، أن إتمام الصفقة سيكون معقدًا بسبب التكلفة الإجمالية المرتفعة المرتبطة بالتعاقد مع اللاعب المصري.

وأوضح وينيس، في تصريحات نقلها موقع «Football Insider»، أن توتنهام قد يجد نفسه أمام أعباء مالية إضافية تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، بخلاف قيمة انتقال مرموش، تشمل راتبه وعمولات وكلائه ومصاريف أخرى متعلقة بالصفقة.

وقال: «عندما تبدأ في حساب الأرقام، ستجد أن راتبه يصل إلى  280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ومع إضافة عمولات وكلاء اللاعبين والتكاليف الأخرى، فإنك تتحدث عن قرابة 20 مليون جنيه إسترليني».

وأضاف: «إنفاق هذا المبلغ على لاعب واحد يمثل تكلفة كبيرة، ولذلك أعتقد أن مرموش سينتهي به الأمر بالبقاء مع مانشستر سيتي».

يأتي ذلك في ظل عدم وضوح مستقبل مرموش مع الفريق السماوي، بعدما لم يبدأ أساسيًا سوى في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية رحيله هذا الصيف.

ورغم اهتمام توتنهام بالحصول على خدماته، يعتقد وينيس أن إجمالي تكلفة الصفقة قد يدفع النادي الإنجليزي إلى إعادة النظر في تحركه.

وتابع: «إنها استثمار ضخم جدًا، ولا أعتقد أن الصفقة ستتم، لأنه عند حساب التكلفة الكاملة، تصبح باهظة للغاية بالنسبة للاعب واحد».

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