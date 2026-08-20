حملة لرفع كفاءة المطبات الصناعية وتحسين مستوى الخدمات بنصر النوبة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من خلال تكثيف أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من المطبات الصناعية إستجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على تعزيز عوامل السلامة المرورية .

إعادة تأهيل المطبات بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

تم تنفيذ هذه الجهود برئاسة محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، وبإشراف أحمد رمضان نائب رئيس المركز، وبمشاركة رئيس قرية قورته عمرو عقل ، وسكرتير الوحدة شعبان عبد الدايم ، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لقرى العرب بالمالكى حيث شملت الأعمال إعادة تأهيل المطبات الصناعية الكائنة بالشارع العمومى بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، أمام محطة الوقود بمرواو وأمام أحد البنوك الوطنية بمدينة كلابشة وذلك للحد من السرعات الزائدة للمركبات ، وحماية المواطنين والمارة ، خاصة فى ظل تضرر الأهالى من السرعات الجنونية التى تتسبب فى وقوع الحوادث وتهدد سلامة مستخدمى الطريق .

رفع كفاءة مطب طريق كلابشة / نصر النوبة



كما تم تنفيذ أعمال تأهيل أحد المطبات بطريق كلابشة / نصر النوبة بما يسهم فى تنظيم حركة المركبات ورفع مستوى الأمان على الطريق، والإستجابة لمطالب الأهالى المتكررة بتحسين وسائل السلامة المرورية بالمناطق الحيوية .

تعاون إيجابى من المواطنين

وشهدت الأعمال تعاوناً واضحاً من جانب عدد من المواطنين من خلال التواجد والمساعدة أثناء تنفيذ الأعمال بما يعكس المشاركة المجتمعية الإيجابية وحرص الأهالى على الحفاظ على سلامة مستخدمى الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .



تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على الإستجابة الفورية لمطالب المواطنين ، ورفع كفاءة الطرق وتحسين عوامل السلامة المرورية، بالتوازى مع إستمرار أعمال النظافة والتجميل بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضارى بمختلف مدن وقرى المحافظة.