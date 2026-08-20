ضبط الإعلام الرياضي تؤكد ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد

تؤكد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، ضرورة الالتزام بالأكواد الإعلامية والمعايير المهنية لتكون دليلاً وإطاراً حاكماً للعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع بداية الموسم الكروي الجديد، وبما يخدم الأهداف السامية للإعلام الوطني والارتقاء بالوعي العام وتعزيز متابعة الجماهير للرياضة المصرية في إطار من التنافسية بروح رياضية تنبع من أصالة المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لبحث خطوات وآليات التعاون مع مختلف الوسائل الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، مستندة في ذلك إلى مخرجات المناقشات الموسعة التي دارت في الاجتماعات واللقاءات السابقة التي عُقدت بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع رئيس وأعضاء اللجنة، وعدد من السادة رؤساء القنوات التلفزيونية ورؤساء التحرير.

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل الضوابط المقررة في «كود الصحافة والإعلام الرياضي» الصادر ضمن لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخصها:

1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو إثارة أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير، ودون مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

2- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

3- عدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، أو في نشر العنف أو الإحباط.

4- توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح، وعدم الخلط بينهما، وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها وسياقها.

5- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

6- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

7- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

8- عدم تدخل الرعاة أو المعلنين في المحتوى الصحفي أو الإعلامي الرياضي سواء من حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات؛ وذلك حفاظاً على الحيدة والاستقلال.

9- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.