مجلس الوزراء يوافق على إقامة 10 مشروعات جديدة بالمحافظات

وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من المحافظين، لإقامة بعض مشروعات النفع العام، وعددها 10 مشروعات، بإجمالي مساحة 5 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، في نطاق محافظات: كفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.

وتضمنت المشروعات إقامة نقطتي إطفاء، وإسعاف، وإقامة محطة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومشروع تدوير مخلفات زراعية، ومجمع معاهد أزهرية، وإقامة وحدة تضامن إجتماعي، وعدد آخر من المشروعات، وجاء عدد من تلك المشروعات ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية – سياحية – خدمية - .....) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 12% لمجابهة أعباء التمويل لتلك الأراضي لمدة عام.

وتأتي هذه الموافقة في إطار ما يتم إتاحته من تيسيرات من أجل دعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، جذباً لمزيد من الاستثمارات وتعزيزا لأوجه التنمية العمرانية.