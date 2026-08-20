«بيطري الشرقية» يناقش الاستعداد لتطبيق «سنة الامتياز» لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري | صور

ثمَّن المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجامعة الزقازيق، في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية للطلاب والخريجين والشباب، بما يُعزّز اكتسابهم الخبرات والمهارات العملية اللازمة، ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

من جانبه ‏أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم استقبال طلاب الدفعة الخامسة بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بالمديرية في لقاء تعريفي يُعقد لأول مرة استعداداً لتطبيق سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري.

أشار وكيل الوزارة إلى أن اللقاء شهد تعريف الطلاب بطبيعة العمل البيطري ومجالاته المختلفة، والتعرّف على آليات التدريب العملي داخل الوحدات البيطرية، ‏وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالشرقية وكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، لدعم منظومة التعليم والتدريب العملي، وإعداد جيل جديد من الأطباء البيطريين القادرين على أداء مهامهم بكفاءة.

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‏أشاد محافظ الشرقية بخطوة تطبيق سنة الامتياز لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، بما يسهم في صقل مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لممارسة مهامهم المهنية بكفاءة.