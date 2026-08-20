4 آلاف و643 إجراءاً تنفيذياً لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حرص المحافظة على رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة عبر المتابعة الميدانية المستمرة، لفرض الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مجهودات الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المتابعة الميدانية لرفع الإشغالات قامت خلال الفترة من ١١ إلى ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ بتنفيذ (٤ آلاف و٦٤٣) إجراءاً تنفيذياً، شملت رفع (٣ آلاف و٩٢٨) حالة إشغال وتعد كانت تعيق حركة السير والمرور، وضبط (٥٢١) مخالفة وإشغالاً متنوعاً، إلى جانب تحرير (١٩٤) محضراً قانونياً ضد المخالفين لإلزام الجميع بالنظام العام.

وشدد محافظ الشرقية على الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني وعدم السماح بأي عودة للإشغالات، موجهاً المواطنين والتجار بالالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.