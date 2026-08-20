رئيس بلاط بالوادي الجديد يشهد تكريم الدكتور صلاح محمد مدير الإدارة الصحية

شارك رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد في احتفال تكريم الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة الصحية ببلاط، تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة وعطاء متميز خلال فترة عمله بالإدارة الصحية.

وخلال الاحتفال، أشاد رئيس المركز بالدور الذي قام به الدكتور صلاح محمد علي في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمركز بلاط، مؤكدًا أن ما قدمه من جهود يعكس روح المسؤولية والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

كما أعرب عن خالص تقديره للدكتور صلاح محمد علي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، ومؤكدًا أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات بما يخدم أهالي مركز بلاط.

وشهد الاحتفال حضور عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالقطاع الصحي، حيث تم تقديم درع وشهادة تقدير للدكتور صلاح محمد علي، وسط أجواء من الود والتقدير والعرفان بما قدمه من جهود خلال فترة توليه مسؤولية الإدارة الصحية ببلاط.