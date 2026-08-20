احتفالًا بمولد رسول الله.. أوقاف الشرقية تقيم 800 فعالية خلال ربيع الأول

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لمديرية الأوقاف، انطلاقاً من دورها الريادي في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مبادئ التسامح والتكافل بين المواطنين، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ الوعي الديني المستنير.

أوضح المحافظ أن هناك اهتماما كبيرا بدعم الأنشطة الدعوية الهادفة التي تسهم في بناء الإنسان المصري، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به مديرية أوقاف الشرقية والواعظات في نشر الفكر الوسطي المستنير، خاصة خلال المناسبات الدينية المتنوعة، بما يعزز من استقرار الأسرة والمجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية قامت بتنفيذ نحو 800 فعالية دعوية خلال الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول بمختلف مساجد المحافظة، حيث تنوعت بين أمسيات دينية وندوات وملتقيات الدعوية تناولت جوانب متعددة من حياة النبي ﷺ وسيرته العطرة، وما تحمله من دروس وقيم إيمانية وإنسانية، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني الصحيح وترسيخ محبة النبي في القلوب، وترجمة هذه المحبة إلى سلوك وعمل ، وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء السيرة النبوية العطرة، وتعريف النشء والشباب بسيرة المصطفى وأخلاقه وشمائله، وترسيخ القيم النبوية في المجتمع ، لافتاً أن الاحتفاء بمولد رسول الله لا يقتصر على الكلمات والمظاهر، وإنما يكون باستلهام هديه والاقتداء بأخلاقه وسنته، والعمل على نشر قيم الرحمة والتسامح وحسن التعامل بين الناس.

وتتواصل فعاليات مديرية أوقاف الشرقية خلال شهر ربيع الأول في مختلف مساجد المحافظة، احتفاءً بذكرى مولد خير البرية ﷺ، ونشرًا لهديه وسيرته العطرة.