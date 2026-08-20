وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة خلال يوليو 2026

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة عن شهر يوليو 2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء وجهود المنظومة في رصد الاستغاثات والبلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.

وأشار التقرير إلى تعامل المنظومة خلال شهر يوليو مع عدد من البلاغات والشكاوى المتعلقة بمشروعات الإسكان، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب موضوعات تخص مخالفات البناء والإشغالات، وأعمال النظافة والإنارة، وتحسين المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما استعرض التقرير عددًا من أبرز نماذج الاستجابة التي عكست كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، حيث تم التعامل مع شكاوى تتعلق بانقطاع وضعف مياه الشرب بعدد من المحافظات، من بينها البحر الأحمر، والأقصر، وبني سويف، إلى جانب التعامل مع عدد من بلاغات الصرف الصحي بمحافظات الجيزة، والمنيا، ومطروح، من خلال الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة، والانتهاء من أعمال الإصلاح والتطهير ورفع تجمعات المياه وإزالة أسباب الشكاوى، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى عودة الخدمة إلى طبيعتها.

وتابعت المنظومة أيضًا عددًا من البلاغات المرتبطة بالخدمات داخل المدن الجديدة، حيث تم التنسيق مع أجهزة المدن المختصة للتعامل مع شكاوى النقل الداخلي بمنطقة 390 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر، ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بعدد من المناطق، إلى جانب متابعة شكاوى النظافة وصيانة الطرق والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع الإسكان، رصدت المنظومة عددًا من الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لفحص الحالات، وتوضيح الإجراءات والضوابط المنظمة، ومتابعة طلبات المواطنين، بما يعزز الشفافية وييسر الحصول على الخدمات، كما تابعت المنظومة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمعدلات تنفيذ بعض المشروعات، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة.

كما شهد شهر يوليو عددًا من الاستجابات الميدانية السريعة التي عكست كفاءة منظومة الرصد وسرعة التعامل مع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تركيب اللوحات والعلامات التحذيرية ودهان أحد المطبات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لتعزيز السلامة المرورية، وتنفيذ حملات نظافة مكبرة بمدينة الشروق أسفرت عن رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، فضلًا عن إزالة الحواجز والتعديات بالطريق البطيء الموازي لطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

وشملت الاستجابات كذلك التعامل مع شكاوى تسريب المياه وتراكم المخلفات بمدينة السادات من خلال إصلاح التسريب ورفع المخلفات وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية، إلى جانب التحرك الفوري بمدينة بدر لفحص شكوى تتعلق بالحالة الإنشائية لأحد العقارات، وتشكيل لجنة فنية لإجراء الدراسات اللازمة ومتابعة الموقف حتى الانتهاء من الإجراءات، فضلًا عن تكثيف أعمال تطوير الطرق ورفع مخلفات الرتش بالحي المتميز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تضمنت نماذج الاستجابة إعادة تشغيل السلم الكهربائي بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، والتعامل مع بلاغات طفح الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير والتسليك وإزالة أسباب الشكاوى، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش ومكافحة الناموس بمنطقة الكوثر بمدينة حدائق أكتوبر، حفاظًا على الصحة العامة وتحسين جودة البيئة.

وفي الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه النماذج تعكس تنوع مجالات عمل منظومة الاستجابة السريعة، والتي شملت تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، وإزالة التعديات والإشغالات، ومتابعة الحالة الإنشائية للعقارات، بما يجسد سرعة التنسيق بين أجهزة المدن والجهات التابعة لوزارة الإسكان، ويؤكد حرص الوزارة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز التواصل مع المواطنين من أولويات وزارة الإسكان، وأن منظومة الاستجابة السريعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال المتابعة اللحظية لما يُتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، وسرعة التعامل مع الشكاوى والاستغاثات وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الحلول حتى الانتهاء من معالجة الشكاوى، بما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

وأوضحت أن المنظومة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التابعة للوزارة، وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف الشكاوى.