بمشاركة 7 لاعبين.. منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

يستعد منتخب مصر للبوتشيا لخوض تحدٍ عالمي جديد، عندما يشارك في بطولة العالم للبوتشيا 2026، المقرر إقامتها بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل، وسط مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في واحدة من أهم البطولات الدولية على أجندة اللعبة.

وتأتي المشاركة المصرية في البطولة المرتقبة بعد سلسلة من النتائج المميزة التي حققها لاعبو المنتخب خلال الفترة الأخيرة، والتي عززت من حضور البوتشيا المصرية على الساحة الدولية، لتتجه الأنظار إلى سول بحثًا عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم 7 لاعبين، هم:

هناء علام عبد الحكيم، أحمد الفار، تسنيم محمد طلعت جودة، رحمة مصطفى محمد محمد توفيق، رحمة هشام حلمي أمين، مصطفى محمد عبده أبو سعدة، سمير عبد المعز خضري مصطفى، عبد الرحمن أحمد سعد برعي.

ويقود المنتخب فنيًا الدكتور محمد محمود بيومي، المدير الفني للمنتخب القومي للبوتشيا، بينما تتولى ريم صبحي حسن شاهين مهمة إداري البعثة.

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلًا من: الدكتور مصطفى محمود محمد علي، والكابتن محمد عبد المعز خضري مصطفى، والكابتن منة الله أيمن عبد المحي عبد المعز محمد، والكابتن إسراء رضا محمود، والكابتن غادة عيسى محمد جاد.

ويرأس البعثة نصر حنفي ضوي خليل، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

وتحظى بطولة العالم في سول بأهمية كبيرة، باعتبارها محطة رئيسية تجمع نخبة لاعبي البوتشيا على مستوى العالم، حيث تمثل المنافسات فرصة حقيقية أمام المنتخب المصري للاحتكاك بأقوى المدارس العالمية واكتساب المزيد من الخبرات الدولية، إلى جانب السعي لتحقيق نتائج تليق باسم مصر ومكانتها في رياضة البوتشيا.

ويخوض أبطال مصر المنافسات بطموحات كبيرة، مدفوعين بالنتائج الإيجابية التي حققوها مؤخرًا، وبهدف مواصلة التطور والمنافسة بقوة على المستوى العالمي، ورفع العلم المصري عاليًا في كوريا الجنوبية.