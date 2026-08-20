قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة و اليابانية والقومية
80 % زيادة في التبادل التجاري .. مصر وقطر توقعان اتفاقيات جديدة ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية
قرار في جامعة الإسكندرية بالاستغناء عن المعاملات الورقية واستبدالها بالرقمية
مصر وقطر وتركيا يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 7 لاعبين.. منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

منتخب مصر للبوتشيا
منتخب مصر للبوتشيا
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر للبوتشيا لخوض تحدٍ عالمي جديد، عندما يشارك في بطولة العالم للبوتشيا 2026، المقرر إقامتها بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل، وسط مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في واحدة من أهم البطولات الدولية على أجندة اللعبة.

وتأتي المشاركة المصرية في البطولة المرتقبة بعد سلسلة من النتائج المميزة التي حققها لاعبو المنتخب خلال الفترة الأخيرة، والتي عززت من حضور البوتشيا المصرية على الساحة الدولية، لتتجه الأنظار إلى سول بحثًا عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم 7 لاعبين، هم:
هناء علام عبد الحكيم، أحمد الفار، تسنيم محمد طلعت جودة، رحمة مصطفى محمد محمد توفيق، رحمة هشام حلمي أمين، مصطفى محمد عبده أبو سعدة، سمير عبد المعز خضري مصطفى، عبد الرحمن أحمد سعد برعي.

ويقود المنتخب فنيًا الدكتور محمد محمود بيومي، المدير الفني للمنتخب القومي للبوتشيا، بينما تتولى ريم صبحي حسن شاهين مهمة إداري البعثة.

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلًا من: الدكتور مصطفى محمود محمد علي، والكابتن محمد عبد المعز خضري مصطفى، والكابتن منة الله أيمن عبد المحي عبد المعز محمد، والكابتن إسراء رضا محمود، والكابتن غادة عيسى محمد جاد.

ويرأس البعثة نصر حنفي ضوي خليل، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

وتحظى بطولة العالم في سول بأهمية كبيرة، باعتبارها محطة رئيسية تجمع نخبة لاعبي البوتشيا على مستوى العالم، حيث تمثل المنافسات فرصة حقيقية أمام المنتخب المصري للاحتكاك بأقوى المدارس العالمية واكتساب المزيد من الخبرات الدولية، إلى جانب السعي لتحقيق نتائج تليق باسم مصر ومكانتها في رياضة البوتشيا.

ويخوض أبطال مصر المنافسات بطموحات كبيرة، مدفوعين بالنتائج الإيجابية التي حققوها مؤخرًا، وبهدف مواصلة التطور والمنافسة بقوة على المستوى العالمي، ورفع العلم المصري عاليًا في كوريا الجنوبية.

بطولة العالم للبوتشيا 2026 كورية الجنوبية بوتشيا منتخب مصر للبوتشيا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن: متوقع ارتفاع أسعار البيض مع اقتراب موسم المدارس

شعبة الدواجن: أسعار البيض سترتفع مع اقتراب موسم المدارس

ارشيفية

325 جنيها للمواطن.. رئيس شعبة البقالة يكشف قيمة متوقعة للدعم على بطاقات التموين

صورة أرشيفية

دعم نقدي بدلا من السلع.. 325 جنيهًا للفرد شهريا| تفاصيل

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد