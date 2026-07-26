انطلاق البطولة الدولية لتحدي البوتشيا بالقاهرة بمشاركة 18 دولة

انطلقت مساء اليوم منافسات البطولة الدولية لتحدي البوتشيا – القاهرة 2026، التي يستضيفها الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للبوتشيا، داخل صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 18 دولة من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أبرز البطولات الدولية لرياضة البوتشيا، وذلك وسط حضور رسمي ورياضي كبير يؤكد مكانة مصر في استضافة الأحداث الرياضية العالمية لذوي الهمم.

وشهد حفل الافتتاح حضور محمود عبد العزيز، المشرف العام علي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، نائبًا عن الاستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والنائبة فاطمة عمر، بطلة رفع الأثقال البارالمبية وعضو مجلس النواب، كما حرص أبطال المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي على التواجد لمؤازرة منتخب مصر للبوتشيا ودعمه خلال حفل الافتتاح، في مشهد يعكس روح الأسرة الرياضية المصرية وتكاتف أبطالها.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، نقل محمود عبد العزيز تحيات الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة إلى جميع الوفود المشاركة، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه البطولة تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في دعم رياضة ذوي الهمم وتعزيز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

وقال: "بناءً على توجيهات الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، نرحب بجميع الوفود المشاركة على أرض مصر، ونتمنى لهم منافسات قوية تعكس الروح الرياضية وقيم التنافس الشريف. الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الهمم، وتحرص على تقديم كل أوجه الدعم للاتحادات الرياضية، بما يسهم في تنظيم بطولات دولية تليق باسم مصر، ويعزز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية."

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، عن فخره بانطلاق البطولة، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي تمثل تتويجًا لجهود الاتحاد خلال السنوات الماضية في تطوير اللعبة ونشرها.

وأضاف: "نفخر باستقبال أبطال العالم على أرض مصر، ونسعى لتقديم نسخة استثنائية تنظيميًا وفنيًا تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية، بما يليق باسم مصر والاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا."

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن استضافة البطولة تمثل إضافة جديدة لسجل النجاحات المصرية في تنظيم البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة البارالمبية من الدولة ووزارة الشباب والرياضة كان له دور محوري في الوصول إلى هذه المكانة المتميزة.