الغربية.. ضبط مئات العبوات من المبيدات والأسمدة المغشوشة والمحظورة

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لتشديد الرقابة على أسواق ومنافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على صحة المواطنين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الزراعة بالتعاون مع مديرية التموين في التصدي لكافة صور الغش والتداول غير المشروع للمبيدات والأسمدة والأعلاف.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت لجنة الرقابة على المبيدات والأسمدة والأعلاف والحوكمة بمديرية الزراعة بالغربية، بناءً على توجيهات المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وبالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملات ميدانية موسعة بمراكز المحافظة، أسفرت بمركز ومدينة زفتى عن ضبط وتحريز 291 عبوة من المبيدات والأسمدة المحظور تداولها وغير المصرح باستخدامها، بالإضافة إلى عبوات منتهية الصلاحية تمثل خطرًا على التربة الزراعية والصحة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما واصلت اللجنة أعمال التفتيش بمركز كفر الزيات، حيث تم تحرير 4 محاضر للمخالفين، وضبط 99 عبوة من المبيدات غير المسجلة والمحظورة التداول، إلى جانب كميات من الأعلاف غير المدون عليها تاريخ الإنتاج، وأخرى مجهولة المصدر، وذلك في إطار خطة رقابية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول مستلزمات إنتاج آمنة وسليمة للمزارعين.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو تهدد سلامة الإنتاج الزراعي، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتحفظ على جميع المضبوطات، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة وصون مقدرات الوطن.