قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كبار مهندسي مصر يستعدون لتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في أسوان
في نداء لجموع الصحفيين.. ضياء رشوان يدعو لفتح المساحات لكافة الآراء والإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام
حرب إيران تعيد رسم خريطة الطيران العالمية.. وسول بديلا محتملا لدبي كمركز ترانزيت
6 ملفات عربية.. تفاصيل لقاء العلمين بين نبيل فهمي ورئيس الوزراء القطري
نداء من وزير الدولة للإعلام للصحفيين والإعلاميين: "فضفضة" ضرورية.. واقتراحات للمهنة والوطن
أخبار التوك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..خبير: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة
مصر وتركيا يحذران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة
أبرزها نمو الجالية الإسلامية| أسباب تصاعد الإسلاموفوبيا في تكساس
«بيطري الشرقية» يناقش الاستعداد لتطبيق «سنة الامتياز» لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري | صور
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
أصبحتم أكثر معرفة منا بالحياة العصرية.. رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة
نشرة المرأة والمنوعات | أعراض بولية تؤثر على حياة الرجال.. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرّك مصري قوي لتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
حنان توفيق

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي ودعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، والدور الذى تضطلع به وزارة التنمية المحلية والبيئة، بصفتها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر لجذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية ،تم عقد اجتماع مشترك بين السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد الأستاذ احمد كجوك وزير المالية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وقد شهد الإجتماع إستعراض جهود الدولة المصرية الرامية إلى تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ولا سيما من خلال دعم الجهات الوطنية الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق كـكيانات وصول مباشر، وكذلك استعراضً لأهم سياسات الصندوق المالية، والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد للصندوق، ومسار الإعتماد السريع إلى جانب مناقشة أحدث توصيات الصندوق ذات الصلة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.

وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات المشروعات ذات الأولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالحد من المخاطر المناخية على المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.

كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مع التأكيد على إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات، وكذلك رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.

التغيرات المناخية المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

حياة كريمة

حياة كريمة بالشرقية تنفذ مبادرة «قرى تقرأ» بمركز شباب طوخ بأبو كبير

خلال فاعليات الحملة

رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع حملات حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب

تكريم الدكتور صلاح محمد علي

رئيس بلاط بالوادي الجديد يشهد تكريم الدكتور صلاح محمد مدير الإدارة الصحية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد