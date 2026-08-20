تحرّك مصري قوي لتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي ودعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، والدور الذى تضطلع به وزارة التنمية المحلية والبيئة، بصفتها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر لجذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية ،تم عقد اجتماع مشترك بين السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد الأستاذ احمد كجوك وزير المالية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وقد شهد الإجتماع إستعراض جهود الدولة المصرية الرامية إلى تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ولا سيما من خلال دعم الجهات الوطنية الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق كـكيانات وصول مباشر، وكذلك استعراضً لأهم سياسات الصندوق المالية، والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد للصندوق، ومسار الإعتماد السريع إلى جانب مناقشة أحدث توصيات الصندوق ذات الصلة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.

وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات المشروعات ذات الأولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالحد من المخاطر المناخية على المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.

كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مع التأكيد على إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات، وكذلك رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.