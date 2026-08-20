وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بحري طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي بمحافظة الإسكندرية، والجاري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية يمثل أهمية كبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشددة على ضرورة متابعة معدلات تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروع الخدمة، بما يحقق الاستفادة المرجوة لأهالي المنطقة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا يتضمن نتائج الجولة التي أجراها اللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والتي شملت متابعة الأعمال المتبقية، والتأكد من جاهزية مكونات المنظومة، بما يسهم في سرعة استكمال المشروع ودخوله الخدمة بكامل طاقته.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن الجهاز يواصل العمل على استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل بأبو تلات، والذي يضم محطة معالجة بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات رفع، منها محطتان رئيسيتان ومحطة فرعية، وشبكات انحدار بطول 140 كم طوليًا، وخطوط طرد بطول 8.9 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 2 عداية نفقية أسفل طريق الإسكندرية/مطروح، و2 عداية نفقية أسفل مصرف غرب النوبارية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.198 مليار جنيه.

وأضاف أن أعمال تنفيذ محطة المعالجة، ومحطة الرفع الرئيسية رقم (1)، ومحطة الرفع الفرعية، وخطوط الطرد، قد انتهت، بينما بلغت نسبة تنفيذ شبكات المشروع نحو 95%، ويجري حاليًا التسليم الجزئي للأجزاء المنتهية، تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع.