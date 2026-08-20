وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق بمدن المنيا الجديدة والفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة وقنا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنفيذ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار الجولات الميدانية بمختلف المشروعات، والمتابعة الدؤوبة لملفات العمل بالمدن الجديدة، وسرعة دفع معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات، بالتوازي مع تكثيف أعمال الرقابة والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا يتضمن نتائج الجولات التي أجراها عدد من مسئولي أجهزة المدن. ففي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان والمرافق، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومشروع الإسكان الأخضر، للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع الأعمال الجارية.

وشملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، وأعمال المرافق المرتبطة بها، حيث تم التأكيد على سرعة استكمال أعمال المرافق وربط العمارات بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب متابعة مشروع 71 عمارة بالمرحلة السادسة، وأعمال تنسيق الموقع العام والطرق الداخلية، والتجهيزات الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين.

كما تناول التقرير، بمدينة المنيا الجديدة، أعمال المرافق الخاصة بمشروع 310 أفدنة، الذي يخدم المراحل الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع «بيت الوطن»، بإجمالي 343 قطعة أرض، إلى جانب مشروع مرافق وفرمة طرق منطقة 150 فدانًا، وموقع محطة الصرف الصحي المقترحة بجنوب المدينة، والمقرر أن تستوعب تصرفات منطقتي 150 و310 أفدنة.

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى تنفيذ حملات مسائية مكثفة بمدينة المنيا الجديدة لضبط الإشغالات والوصلات غير القانونية، والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل أحياء المدينة، حيث شملت الحملات الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع، والحي السياحي والحي المميز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي مدينة قنا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج جولة المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز، بموقع تنفيذ 103 عمارات سكنية بمنطقة التوسعات الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمتابعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي للأعمال.

كما تمت متابعة مشروع مستشفى قنا الجديدة بسعة 175 سريرًا، الذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، حيث تابعوا اللمسات النهائية وأعمال التجهيزات، بما في ذلك الأقسام والمرافق الحيوية، والمغسلة المركزية، والمطبخ الرئيسي، والمصاعد والممرات والمداخل الرئيسية، ومدخل الطوارئ والإسعاف، وأعمال تنسيق الموقع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التشغيل والافتتاح الرسمي.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، نفذ الجهاز حملة مكبرة بنطاق الحي الأول لمتابعة تراخيص تشغيل المحال والأنشطة التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة.

كما نفذ الجهاز حملة مكبرة لمراجعة وصلات مياه الشرب بمنطقة الامتداد المستقبلي – الإسكان المتميز، حيث تم ضبط عدد من وصلات المياه غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، قام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومسؤولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الزراعة والتشجير وصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، حيث شملت المتابعة مداخل المدينة والميادين الرئيسية والمحاور المهمة وجزيرة الصناعات الخفيفة ومنطقة «ابني بيتك» والحيين الأول والثاني، كما تابعوا أعمال النظافة ورفع مخلفات الزراعة ونظافة الأرصفة.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بدء مرحلة جديدة للارتقاء بمنظومة النظافة بمختلف أحياء ومناطق المدينة، عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد والتنسيق مع شركة النظافة.

وتشمل الأعمال تكثيف جمع ورفع المخلفات والقمامة، وتنظيف الشوارع والميادين، والتعامل المستمر مع تجمعات المخلفات، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أوجه قصور.