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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصلة غناء ودموع .. عاصي الحلاني ينهار في حفل زفاف ابنته دانا

بكاء عاصي الحلاني
بكاء عاصي الحلاني
يارا أمين

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس، بحفل زفاف ابنته الصغرى دانا، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، في أجواء عائلية مميزة غلبت عليها مشاعر الفرح والسعادة.

وشهد حفل الزفاف العديد من اللحظات الخاصة التي خطفت أنظار الحضور، كان أبرزها وصلة الغناء والرقص التي جمعت عاصي الحلاني بابنته دانا، قبل أن يتحول المشهد إلى لحظة مؤثرة بعدما غلبت الدموع الفنان اللبناني.

وظهر عاصي الحلاني متأثرًا بشدة أثناء رقصه مع ابنته في حفل زفافها، وشاركها الغناء وسط أجواء مليئة بالفرح، إلا أن مشاعره غلبته في تلك اللحظة، ودخل في نوبة من البكاء تأثرًا بزفاف ابنته وبدء مرحلة جديدة في حياتها.

ولم تتمالك دانا الحلاني نفسها هي الأخرى، حيث دخلت في نوبة بكاء، قبل أن تحتضن والدها في مشهد مؤثر، عكس قوة العلاقة التي تجمع بينهما ومكانة ابنته في قلبه.

وتفاعل الحضور مع اللحظة المؤثرة، التي جمعت بين مشاعر الفرح والدموع، بينما حظيت اللقطات المتداولة من حفل الزفاف بتفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة دانا الحلاني في حفل زفافها

وخطفت دانا الحلاني الأنظار بإطلالتها في حفل زفافها، حيث ظهرت بفستان زفاف أنيق اتسم بتصميم مستوحى من إطلالات سندريلا، وجاء باللون الأوف وايت، مع تطريزات لامعة وفصوص فضية أضفت عليه طابعًا فخمًا ومميزًا.

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