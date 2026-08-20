متقلقوش عليا.. خالد الصاوي يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد الجراحة

طمأن الفنان خالد الصاوي، جمهوره ومتابعيه، على حالته الصحية بعد إعلانه مؤخرا عن خضوعه لجراحة ونشر صورته رفقة أصدقاءه.

وقال خالد الصاوي فى فيديو: "الجراحة كانت في أكتوبر 2025، متقلقوش عليا انا دلوقتى بخير وبتمرن كل يوم، وباخد فيتامينات وبنام بدري ولكني أفقت على ٣ أشقاء رباطنا ممتد من السبعينات، عمرو ومنى وطارق.. استأمنتهم على أهم ما لدي لو حصل لي شيء، نلتقي كل مدة وكأننا كنا سوا امبارح في الفسحة والمرواح وباص المدرسة والنادي. اخوتي الذين لم تلدهم أمي.. بس أخوتي".

وأعلن المنتج وليد حجاجي ، عن استئناف تصوير مسلسل "زمالك بولاق"، بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي ، استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2027.

وقد كشف المنتج وليد حجاجي في بيان صحافي أنه من المفترض أن يستعد لاستئناف تصوير مسلسل "زمالك بولاق" بعد توقف تصويره لشئون خاصة بالتوزيع مؤكدا إن ليس هناك اي تعطيل من الجهة الإنتاجية، وسوف يستأنفون العمل خلال نهاية أغسطس الجاري .

تفاصيل مسلسل “زمالك بولاق”

و أكد المنتج وليد حجاجي أن مسلسل "زمالك بولاق"، تجربة درامية مختلفة ، إذ تجمع عدد كبير من النجوم في آن واحد من بينهم باسم سمرة ، خالد الصاوي، انتصار ، و ايضا ان هناك تعاقدات جديدة عن نجوم يشتاق إليهم الجمهور بعد غيابهم لفترة عن الشاشات وسوف يتم الإعلان عنهم في القريب العاجل .

واشار وليد حجاجي إن مسلسل "زمالك بولاق"، يشمل الحي الشعبي المصري الاصيل بعيدا عن البلطجة و هناك نوستالجيا بالعودة لأعمالنا الشعبية الدرامية التي نشأنا عليها من بينها ارابيسك والمال و البنون ، بتوقيع المخرج اسامة عمر .