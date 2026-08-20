اليوم.. جايسون ستاثام يشعل دور العرض السعودية بـMUTINY في أشرس مطاردات الأكشن والإثارة

يعود نجم الأكشن العالمي جايسون ستاثام إلى شاشات السينما بفيلم الإثارة والأكشن المرتقب «MUTINY»، الذي ينطلق في دور العرض السينمائي بالمملكة غدًا الخميس 20 أغسطس 2026، حاملاً معه جرعة مكثفة من المطاردات والمواجهات والمؤامرات التي لا تهدأ.

ويأخذ فيلم «MUTINY» الجمهور في رحلة مليئة بالإثارة والتمرد والتشويق والمخاطر، ففي عالم لا مكان فيه للثقة، يجد ستاثام نفسه محاصرًا داخل مؤامرة دولية تهدد حياته، وتدفعه إلى مواجهة خصومه في سباق متسارع لكشف الحقيقة والانتقام ممن وضعوه في دائرة الاتهام.

ويجسد جايسون ستاثام شخصية «كول ريد»، الحارس الشخصي والجندي السابق في القوات البحرية، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد أن يشهد مقتل رئيسه الملياردير، قبل أن يجد نفسه متهمًا بجريمة لم يرتكبها.

ومع تصاعد الأحداث وتزايد المخاطر من حوله، يبدأ ريد رحلة محفوفة بالمواجهات لكشف ملابسات الجريمة والبحث عن المسؤولين عنها، في سلسلة من المطاردات والمواجهات عالية المخاطر، التي تأخذ الأحداث إلى مستويات جديدة من التوتر والأكشن والإثارة.

الفيلم من إخراج جان فرانسوا ريشه، وكتابة ليندسي ميشيل وجي. بي. ديفيس، ويشارك في بطولته إلى جانب جايسون ستاثام كل من أنابيل واليس، رولاند مولر وأدريان ليستر، في عمل يجمع بين مشاهد الأكشن المكثفة والتشويق والمؤامرات الدولية.

وبدأ إنتاج فيلم «MUTINY» في سبتمبر 2024، بمشاركة مارك بوتان وجايسون ستاثام في الإنتاج، فيما انتهى تصويره في نوفمبر من العام نفسه، ليصل إلى الشاشة الكبيرة بتجربة سينمائية صُممت لعشاق الحركة والمطاردات والأكشن المتواصل.

وبالتزامن مع الإطلاق السينمائي للفيلم، تنطلق مبادرة «Mutiny Mode» المستوحاة من أجواء التحدي والتمرد والمغامرة التي يقدمها العمل، وتدعو الجمهور إلى مشاركة لحظاتهم وتجاربهم الحماسية في مختلف الأنشطة الرياضية والمغامرات والسباقات والألعاب والفعاليات الترفيهية، عبر وسم .