رامي عياش يحسم حقيقة الفيديو المتداول باسمه ويحذّر من الأخبار المفبركة

حسم الفنان اللبناني رامي عياش الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، أُرفق بإحدى أغنياته، في محاولة لإيهام المتابعين بأن الشخص الظاهر في الفيديو هو الفنان اللبناني.

وخرج رامي عياش بتوضيح صريح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، نفى خلاله بشكل قاطع أي علاقة له بالمقطع المتداول، مؤكداً أن الشخص الذي يظهر في الفيديو ليس هو، وأن تداول المقطع بهذه الطريقة لا يستند إلى أي حقيقة.

وقال عياش في توضيحه: «يتم تداول فيديو على بعض الصفحات مرفقاً بإحدى أغنياتي، مع الإيحاء بأن الشخص الظاهر فيه هو أنا. أؤكد أن هذا الفيديو لا يمتّ لي بأي صلة، وأن الشخص الظاهر فيه ليس أنا، مع تمنياتي للفنان الظاهر في الفيديو بالسلامة والشفاء العاجل».

وأكد الفنان اللبناني أن استخدام إحدى أغنياته إلى جانب الفيديو ساهم في خلق حالة من الالتباس لدى الجمهور، خصوصاً مع تقديم المحتوى بطريقة توحي بأن الشخص الموجود في المقطع هو رامي عياش، الأمر الذي دفعه إلى التدخل ووضع حد للتكهنات المتداولة.

رامي عياش يحذر من تضليل الجمهور

ولم يكتفِ رامي عياش بنفي علاقته بالفيديو، بل أشار إلى ظاهرة باتت تتكرر، تتمثل في تداول أخبار ومقاطع مضللة أو مسيئة يتم ربطها باسمه من دون الاستناد إلى معلومات صحيحة.

وأوضح أنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة تكرار نشر محتويات من هذا النوع، مؤكداً أنه يميز بين حرية التعبير والانتقاد من جهة، وبين اختلاق الوقائع ونسب أمور إليه لا علاقة له بها من جهة أخرى.

وقال: «في الفترة الأخيرة، ألاحظ تكرار نشر أخبار ومقاطع مضلّلة أو مسيئة مرتبطة باسمي. أحترم حرية التعبير والنقد، لكن اختلاق الوقائع ونسب محتوى لا علاقة لي به أمر مختلف تماماً، ولو أن الأسباب باتت شبه واضحة».

وشدد عياش على أهمية التعامل بمسئولية مع المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى التأكد من صحة المعلومات والمقاطع قبل إعادة نشرها أو تداولها على نطاق واسع.

احتفاظه بحقه القانوني

وفي ختام بيانه، وجّه رامي عياش رسالة واضحة إلى كل من يشارك في نشر محتوى مضلل أو مسيء باسمه، مؤكداً أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي إساءة متعمدة أو محاولة لتضليل الجمهور.

وقال: «أتمنى من الجميع التأكد من صحة أي محتوى قبل نشره أو تداوله، وأحتفظ بحقي في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي إساءة أو تضليل متعمّد. مع محبتي».

ويأتي موقف رامي عياش في ظل الانتشار السريع للمقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمحتوى غير موثق أن يحصد آلاف المشاهدات والمشاركات خلال فترة قصيرة، خصوصاً عندما يرتبط باسم فنان أو شخصية عامة.

«عذبيني» أحدث أعمال رامي عياش

وعلى الصعيد الفني، يواصل رامي عياش نشاطه الغنائي، وكان قد طرح في يوليو 2026 أحدث أغنياته بعنوان «عذبيني»، في تجربة مختلفة تجمع بين الغناء باللغة العربية الفصحى واستعادة أجواء حقبة السبعينيات.

وجاء العمل في قالب بصري يحمل طابعاً خاصاً، من خلال فيديو كليب أخرجه فادي حداد، بينما شهدت الأغنية تعاوناً جديداً بين رامي عياش والشاعرة كاترين معوض، وهي من ألحانه، فيما تولى عمر صباغ مهمة التوزيع الموسيقي.

وتولت شركة First Production إنتاج العمل، الذي يأتي ضمن الأعمال الفنية التي يواصل من خلالها عياش تقديم تجارب متنوعة تجمع بين هويته الغنائية والبحث عن أفكار مختلفة على مستوى الصورة والموسيقى.

وبينما يستمر تداول الفيديو المثير للجدل على بعض المنصات، وضع رامي عياش حداً للالتباس بتأكيده أن الشخص الظاهر فيه ليس هو، مطالباً الجمهور والإعلام بالتعامل بحذر مع المحتوى المنسوب إلى الفنانين والشخصيات العامة، وعدم الانسياق وراء المنشورات التي تفتقر إلى التحقق والمصادر الموثوقة.