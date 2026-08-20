9.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم /الخميس/، 9.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3540 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3997 نقطة، بانخفاض نسبته 0.14 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة، واستقر الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.00 بالمائة.