الله يرحم الزمن الجميل.. مصطفى بكري: لست ضد الفن.. لكن بعض الكلمات والأزياء تجاوزت حدود الذوق العام

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حفلات صاخبة، وما يصاحب بعضها من مشاهد وأزياء لا تتناسب مع صورة مصر وقيم المجتمع، يطرح تساؤلات حول دور الفن والقيمة التي ينبغي أن يقدمها للجمهور.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر، عقب نكسة عام 1967، كانت تخوض معركة لاستعادة الثقة وبناء القوات المسلحة، وهنا برز الدور المؤثر للقوى الناعمة، وفي مقدمتها كوكب الشرق أم كلثوم، التي سخرت جانبًا كبيرًا من جهودها وفنها لدعم المجهود الحربي ومساندة الدولة.

وتابع: أم كلثوم لم تكتفِ بدورها الفني، وإنما حولت شهرتها إلى قيمة حقيقية تخدم الوطن، ونجحت من خلال حفلاتها في جمع ملايين الدولارات لدعم المجهود الحربي، لتصبح بذلك نموذجًا للفنان الذي يتجاوز دوره حدود المسرح، ويصبح جزءًا من وجدان شعبه وذاكرته الوطنية.

أزياء ومشاهد تتجاوز حدود الذوق العام.

وتساءل بكري: «أين القيمة الحقيقية للفن اليوم؟»، منتقدًا ما وصفه بوجود كلمات في بعض الأغاني، يرى أنها تخجل الألسنة عن ترديدها، إلى جانب أزياء ومشاهد تتجاوز حدود الذوق العام.